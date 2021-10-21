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綠議員要柯文哲複誦4個堅持 民眾黨：逼人民背蔡語錄？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨台北市議員、民進黨發言人簡舒培(右)昨於議會質詢時，要求台北市長柯文哲重複蔡英文總統國慶日所說的4個堅持，雙方爆發口角。圖／截自北市議會影片
民進黨台北市議員、民進黨發言人簡舒培(右)昨於議會質詢時，要求台北市長柯文哲重複蔡英文總統國慶日所說的4個堅持，雙方爆發口角。圖／截自北市議會影片

民進黨台北市議員、民進黨發言人簡舒培昨於議會質詢時，要求台北市長柯文哲重複蔡英文總統國慶日所說的4個堅持，雙方爆發口角。民眾黨發言人楊寶楨痛批，民進黨現在是要逼迫人民背誦「蔡語錄」嗎？民進黨正在變成自己原本最討厭的威權統治，「台灣最寶貴的民主自由正一步步在你們手中走上回頭路」。

楊寶楨質疑，民眾黨早已多次透過聲明、臉書發文強調認同蔡英文總統「四個堅持」，為何還要強迫特定對象在議會覆誦才算認同？「請問民進黨蔡英文主席，簡舒培發言人代表民進黨，用這樣的質詢方式，來強迫對方認同，若不遵行就必須道歉，您認同嗎？」

民眾黨發言人蔡峻維也批評簡舒培，一個政黨發言人，竟在議會殿堂上，使用自己的職權、用質詢的手段要求覆誦總統談話，否則「就要跟總統道歉」，用黨同伐異的鬥爭手段，將對方貼上紅色標籤，是一種反民主的作為、威權復辟的象徵。這樣的低劣質詢方式，不僅無益市政，更分化台灣內部團結。

蔡峻維也問蔡總統，「2016年您當選總統時，曾表示我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，您說話算話嗎？」他並呼籲民進黨，「在人民眼中，民進黨議員這樣的行為既不民主、更不進步，整個政黨，只剩下「黨」這個字有意義，趕緊找回創黨的初衷吧」。

民進黨 簡舒培 蔡英文 柯文哲

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