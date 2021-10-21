關懷協會院生受虐 監察院糾正桃園市政府

桃園市「希伯崙全人關懷協會」2018年發生志工不當對待身心障礙院生事件。監察委員王幼玲今天表示，經調查發現，桃園市政府未善盡主管機關保護及維護身心障礙者權益的責任；因此提案糾正桃園市政府，全案20日於衛環委員會通過，並針對涉及身心障礙權益者權益保障的社工和主管專業訓練、考核、督導等，促請衛福部及內政部檢討改進。

王幼玲表示，本案發生於2018年6月，該名自閉症青年入住希伯崙共生家園後，不到兩個禮拜，家長接到通知稱其高燒不退，送醫經桃園醫院通報桃園市政府；據該府社會局家庭暴力暨性侵害防治中心調查發現該名身心障礙者臀部肌肉大面積發黑、傷勢嚴重，並經醫師診斷為橫紋肌溶解現象、臀部肌肉壞死等情，但桃園市政府社會局於2019年2月竟評估該次通報的莊姓、史姓2名志工不成立身心障礙者權益保障法所定身心虐待之行為。

王幼玲指出，莊姓相對人於2019年5月遭桃園地檢署檢察官起訴，經桃園地院審理判決傷害罪確定，以及經民事判決，協會、莊姓、史姓兩名相對人應連帶賠償被害人，顯見對其傷害事實明確。

王幼玲說，桃園市政府未重視該保護通報案件的調查報告已明確指出身心障礙者有嚴重傷勢，逕以相對人後續否認且無直接證明個案傷勢由其所致，評估不成立身心虐待，致事後錯失及時查察該協會違法收置無生活自理能力的身心障礙者，未善盡主管機關保護及維護身心障礙者權益之責，確有怠失。

王幼玲表示，鑑於部分身心障礙者缺乏口語表達能力，無法明確表達受虐事實，為落實身心障礙者之權益保護，衛福部及地方主管機關對於涉及身心障礙者權益保障之社工專業人員及主管，其專業訓練、專業敏感度及機構輔導查核，均應檢討改進。

王幼玲指出，希伯崙協會依據人民團體法規，經內政部核准立案的全國性社會團體，但未依身心障礙者權益保障法規定申請設立許可，卻有照顧身心障礙者、提供身心障礙者住宿服務、發生志工不當對待身心障礙者等情事，顯示各中央主管機關橫向聯繫機制有所不足，促請內政部及衛福部應以本案為鑑確實檢討改進，避免類似憾事再發生。