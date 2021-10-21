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協調民調後黨中央仍要辦初選 許淑華：尊重黨提名機制

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委許淑華。圖／本報資料照
國民黨立委許淑華。圖／本報資料照

國民黨南投縣長「初選前協調民調」結果昨出爐，由有「神力女超人」之稱的立委許淑華勝出。國民黨組發會表示，地方辦理民調結果為日後辦理提名重要依據，明年南投縣長選舉提名仍將依黨內規定程序辦理。許說，尊重黨中央後續規畫。

許淑華表示，此次民調原本就是她與立委馬文君、南投市長宋懷琳的「先期協調民調」，「3人最後勝出者」參加後續正式黨內初選或正式提名機制，黨啟動正式提名機制時，也可能有參與民調的3人外的其他人參與，屆時都尊重黨的機制。

依據由南投縣議會議長何勝豐任縣黨部主委時出面穿梭達成的協議，這次初選前協調民調出爐後，待國民黨舉辦正式南投縣長初選時，民調落敗的馬文君與宋懷琳將不再參與。

熟悉此次協調機制協商的南投地方人士指出，當初之所以推動「初選前協調民調」，主要是避免許淑華與馬文君藍營地方兩強，進入正式初選時，必須強力動員，造成藍營內不必要的撕裂，結果反而讓民進黨漁翁得利。

該地方人士表示，在何勝豐出面主持下，自去年底就有「初選前協調民調」構想，黨中央組發會過程中也充分掌握地方動態。但原規畫參與「初選前協調民調」的只有許淑華與馬文君，民調也一度在今年4月就要推動。

但之後因為參與「初選前協調民調」成員要求與疫情因素，民調作業一度考慮由4月延至6、7月，待9月最後協商時才確定10月舉辦，過程中宋懷琳也主動表達要加入，最後也確立成為3人協調民調格局。

許淑華證實，此次「初選前協調民調」原本就屬先期協調，結果也要報請黨中央，未來再按照黨的正式初選、提名機制走，確立黨最後提名人選，只是黨部正式初選時，參與協商3人只會由勝出者去登記，這是彼此的承諾與協議。

地方人士說，因馬文君與許淑華，甚至是宋懷琳已是目前下屆藍營南投縣長可能人選中佼佼者，這次「初選前協調民調」出線者大概就是國民黨明年南投縣長選舉提名人，但後續黨仍會有正式提名機制，才不會阻礙3人外其他參選者的路。

民調 南投 許淑華

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