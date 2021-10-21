【專家之眼】基隆變北海？看民進黨的行政「亂」劃

基隆市長林右昌主張將基隆市、汐止區及台北市劃在一起升格為「北海市」或「大台北市」直轄市，理由之一是這樣子柯文哲可以再選一次市長，聞之令人噴飯；細思之，令人噁心！因為同理林右昌兩任市長任滿，基市改制升格，他也可以再選，這種處心積慮的吃相真是難看。

不久前新竹市長林智堅也主張新竹縣市合併升格直轄市，因為竹竹合併總人口不到100萬，民進黨萬年總召柯建銘還對外強調可以修地方制度法，把升格的人口門檻125萬下修到100萬。柯還強調立法院這個會期來得及修正，意思是説明年縣市長選舉，林智堅就不受兩任任期限制，可以再選大新竹市市長。

以上兩個民進黨市長的政治算盤，大家也都算的出來，但凸顯出兩個問題：第一是後蔡英文時代，蔡已經掌控不住黨內派系山頭，各方勢力紛紛想方設法，企圖割地封侯，在後蔡英文時代壯大自己的權力基礎。林智堅有老柯力挺，林右昌丟出基隆市升格後，鄭文燦力挺。

正因如此，看來地方制度法的修正，民進黨可能會橫柴入灶，在國會以多數暴力蠻幹過關。如果真是如此，台灣會有七個直轄市，甚至於若照林右昌的另一個升格構想，把基隆市和新北市的七個區合併升格直轄市，那臺灣就有八個直轄市，屆時民進黨會不會把這個亂象也吹捧為「台灣價值」？

第二個被凸顯出來的問題是民進黨把嚴肅的國土規劃或行政區劃根本視為地上塗鴉，拿起一根木棍或竹桿，隨意亂劃，簡直是佔山立寨，佔地為王，踐踏法律到如此的地步，令人悲嘆：這才是民進黨真正要的「台灣價值」！

嚴格説來，依憲法規定行政區劃必須以行政區劃法為之，民進黨現在是立法院的優勢多數，要通過行政區劃法易如反掌，但它不走正道，反而要修地制法，而且強調只修人口125萬門檻。

事實上，依地制法的規定，升格直轄市除總人口數必須超過125萬之外，「且」必須是在文化、經濟、都市化及區域發展上有其特殊需要，才可以設直轄市。地制法特別用「且」這個字，很明顯的125萬只是條件之一，其它條件也是充分必要的。但民進黨政治人物為了搶地盤，地制法的規定可以完全忽視。

平心而論，升格直轄市的規範，根本之道應回歸行政區劃法，各國在行政區劃上依據的原則大都是：山川河流地理形勢、人口分佈、族群、產業經濟發展、人文風俗特性、歷史傳統、工商發展、交通規劃等等多重因素的考慮，不是只有選舉選區政治因素而已，否則就是為了私利對行政區域「亂劃」。

蔡英文在前些日子國慶演說中，自己都講國土規劃、地方制度及區域發展要檢討調整，但要符合民意，換句話說必須由下而上，反映民意。但如今地方諸侯為一己私利由上而下提出各種亂劃主張，蔡英文如果「罩不住」，管不了自己黨內諸侯，證明了她已經是「跛鴨」總統了，她的國慶演說中的政策宣示，也不過就是説説而巳！