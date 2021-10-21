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葉毓蘭憂謝志偉吐血成下個李應元 謝志偉回：我可憐她

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐德代表謝志偉（左3）。圖／取自謝志偉臉書
駐德代表謝志偉（左3）。圖／取自謝志偉臉書

駐泰國前代表李應元因病近日在醫院治療，國民黨立委葉毓蘭日前質詢外交部長吳釗燮時說，應該派醫療專機到德國接送駐德代表謝志偉，以免邊舉國旗邊吐血成「另一個李應元」。謝志偉今回應表示，「我是可憐她的」，還說，被她詛咒總好過被她讚賞。

謝志偉今在臉書發文指出，「國民黨葉姓立委日前藉應元兄的病情來詛咒我，招致多方批判。但某種程度來說的，我是可憐她的。」

謝志偉說，李應元的勇氣、正氣及高度是她這類人從來難以想像的，因為她從戒嚴到解嚴永遠是無憂無慮的一方，顯然從不曾受到真正煎熬的考驗，導致她的認知是如此的扁平、貧乏、沒有深度，更沒有血色，要她如何能想像何謂人性的「高貴」？

謝志偉也說，「應元兄，你會好起來的，因為真正生病的不是你，而是她/他（們）。」

不過，謝志偉今發文並非以回應葉毓蘭為主，而是以「我也曾當過線民」為題，談到40多年前與一位德國友人之間的故事；該友人曾對他說，蔣介石其實是個獨裁者，他關、殺了很多台灣人，是個兇手。

謝志偉當時反應激烈，回她，「怎麼可以説這樣的謊話？！而且你不可以用蔣介石稱呼我們偉大的蔣總。」他認定友人為「破壞分子」，之後決定向一位老神父「告解」兼「告密」。

謝志偉說，談完後如釋重負，認為自己盡到了該舉報「破壞分子」的責任，沒有傷害一個「好國民」該盡的義務；另一方面神父並沒有要去舉發的意思，因此應該也不會傷害到好友。

謝志偉指出，多年後回想起來，是整個制度讓他那時自動當了「線民」，一個痛苦、愛國、心力交瘁到快不支倒地的不支薪線民；而他相信，自己當時只是成千上萬個「自動線民」中的一個而已。

謝志偉 李應元 神父

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