支持陳柏惟最大的問題 孫大千諷:都會面臨詞窮的困境

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日投票。身兼民進黨主席的蔡英文總統昨指出，投票日就快到了，請大家繼續關心，大家應該要用更成熟的姿態來面對，冷靜地做出選擇、不要讓認真的人孤單。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，蔡英文總統，只有罷免掉不認真的人，才不會「讓認真的人孤單」。

孫大千說，其實，這就是陳柏惟最大的問題，民進黨上從總統、副總統、和行政院長，下到立法院黨團，在支持背書陳柏惟的時候都會面臨到詞窮的困境，最後只能陷入自說自話的打高空橋段。他們口中所描述的那一位認真優秀的立委，和民眾心目中的陳柏惟實在有天壤之別。

孫大千表示，如果不是因為陳柏惟的表現實在太乏善可陳，又怎會害這些全力救援的綠營政客如此的難以啟齒，言不由衷？連隨便舉幾個陳柏惟在立法院的優秀質詢或者是重要法案都提不出來。民進黨政治人物心虛的力挺，只是再一次的證明了，陳柏惟真的應該被罷免。