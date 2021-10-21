再一青年團世代接黨務要職 韋淳祐掌國民黨新媒兵符

國民黨主席朱立倫上任二周，主掌國民黨網路作戰系統的新媒體部主任出爐，將由曾參與青年團活動的日知學塾前講師韋淳祐出任。黨務人士表示，韋在兩岸辯論圈小有名氣，是優秀辯手，對議題敏感度精準。

黨務人士說，韋淳祐除有議題能力，也熟悉PTT與Dcard等網路生態與操作，是有實戰經驗好手。

此外，前主席洪秀柱時代新媒體部主任周柏吟也獲聘文傳會義務副主委，今天還將出席黨記者會分析遭罷免案的台灣基進黨立委陳柏惟在網路10大仇恨值流量來源。黨務人士說，周對文傳會與網路作戰都熟悉，未來也將借重周網路經營專長。

隨朱立倫人事逐一曝光，近日海外部主任由立委陳以信以義務職兼任，擠掉已專職多朝的原主任郭昀光，甚至在人事發布前都未完成溝通，引發挺郭黨代表與郭反彈。

黨務人士說，感謝郭昀光長期經營海外黨員與黨代表的努力，之後將安排「屆齡退休」，再邀郭回任黨其他義務職協助黨務推動。黨務人士表示，陳以信長期與英美僑界有互動，以立委層級經營海外黨員與黨代表關係也是新嘗試。