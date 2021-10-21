進台大充電、休養身體 「KMT張鈞甯」洪于茜月底去職

國民黨「自家黨工農場」培養的黨前發言人、「KMT張鈞甯」洪于茜，在主席朱立倫上任後，未獲續任黨發言人，近日傳出10月底將去職，回到校園就讀台大「政府與公共事務」碩士在職專班（EMPA），目前洪已在休「退伍假」（剩餘積假）。

黨務人士證實，洪于茜確實以要去台大唸書、調養身體為由請辭，但朱立倫也已轉聘洪為黨青年部義務副主任，相關人事正簽核中。黨務人士說，洪是國民黨栽培的新星，優秀年輕人，若台大學位完成後要回國民黨，也會給她機會。

洪于茜2018年中經長風基金會推薦到國民黨文傳會任職，因具台北醫學大學醫管系與呼吸治療系雙學位，學測國文、英文滿級分的學霸資歷，再加上姣好外貌，當時就被鎖定要栽培為「自家黨工農場」出產的第一位青年發言人。

也因相關個人條件，讓當時黨務人士稱她是「KMT張鈞甯」，大加宣傳，並在擔任黨工僅約8個月後，隔年2月底即出任黨青年副發言人，同期副發言人還有現任國民黨智庫副執行長黃心華、新北市黨部發言人蕭敬嚴。

去年3月江啟臣接任黨主席後，洪于茜被進一步拔擢為黨發言人。不過雖洪歷經兩朝一路被破格提拔，今年10月朱立倫就任後，發言人團隊卻沒有洪，洪的去留也受關注，經溝通，最後確定於本周請辭。

黨務人士表示，朱立倫10月5日上任後，洪于茜雖只是黨工，但曾兼任黨的發言人，是否要續聘發言人，必須總體思考，在了解洪有意回歸學校充電，順帶讓自己休息調養身體後，曾提出4個方案讓洪選擇。

4個方案分別為：全薪准假進修、薪資打折進修、黨務工作轉為兼職、請辭文傳會有給黨職但與國民黨仍有連結。黨務人士說，洪于茜最後選請辭，但仍希望與黨保持一定連結，最後才同意去職，並轉聘青年部義務副主任。

不過洪于茜去職，黨內有一說是遭逼退。黨務人士說，洪在主席選舉前就因身體狀況，有考慮要休息一段時間，3月就申請就讀台大EMPA，9月底入學，現在還是班代，去留考慮橫跨前主席江啟臣與現任主席朱立倫兩個時代，與朱江都無關。

此外，黨青年部主任人選未定，卻將先聘洪于茜任青年部義務副主任，也與常理有出入。黨務人士說，包含青年部主任等未公布黨務人事，下周六全代會前會逐一公布，目前仍在徵詢中。