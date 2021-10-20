綠批國民黨縣市主委染黑 黃子哲：黃承國、趙介佑呢？

國民黨主席朱立倫上任後，近日陸續發布17縣市黨部主委人事，名單遭民進黨質疑多人曾涉刑案或被管訓，揶揄「亂鬥藍」染黑。國民黨發言人黃子哲今回擊，民進黨罵人前先想想總統府前國策顧問黃承國與蔡英文總統競選顧問趙介佑。

黃子哲表示，黃承國年輕時也被管訓過，還有一些黑道的背景，這都有紀錄，黃自己也承認，但黃同樣出任過民進黨台北市黨部主委，甚至蔡英文當選總統後還曾被聘為國策顧問。

此外，黃子哲也提到，民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺，但他也曾任蔡總統台北市競選顧問，讓民進黨台北市黨部進一步染黑。

黃子哲說，民進黨要質疑國民黨聘任的縣市黨部主委過去曾有一些歷史、前科或刑事紀錄，就先回去檢討日前更嚴重的黨部染黑問題，不要雙標，打自己的臉、砸自己的腳。

黃子哲表示，每個黨都有自己的黨章等規範，只要符合黨內規定，那怕過去有什麼紀錄，當然就有資格擔任黨部主委，甚至被提名參選公職。