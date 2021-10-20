龔明鑫率經貿投資考察團 今啟程前往中東歐三國

外交部今晚指出，由國發會主委龔明鑫率領的中東歐三國經貿投資考察團今日搭乘專機啟程前往中東歐，訪團旨在促進與相關國家的雙邊對話與合作，共同打造強韌多元的產業供應鏈。

據外交部新聞稿，考察團將依序在斯洛伐克、捷克及立陶宛進行9天的訪問，訂於10月30日返國；訪團由國發會、經濟部、科技部、財政部及外交部共同參與規畫，成員總計66人；團員除跨部會的政府官員，另有研究機構、公協會以及各類產業代表，包括資通訊、精密機械、智慧城市、金融與新創科技、雷射產業、生物科技、智慧醫療、綠色能源及觀光產業等領域，為公私部門協力組成的訪問團。

訪團成員將於21日至23日訪問斯洛伐克，23日至26日赴訪捷克，26日至29日訪問立陶宛；期間將與三國相關部門及產業代表、廠商等就經貿投資商機、產業媒合與對接、供應鏈合作等議題進行深度交流與對談，以期開拓中東歐龐大商機，同時強化我國廠商的全球經貿布局。

外交部指出，由於我國廠商在斯洛伐克及捷克深根布局，已建立經營基礎，可作為我國前進歐洲市場的重要據點；立陶宛與我國即將相互設處，彼此互補的產業優勢具有極大合作空間。

外交部表示，近來台灣與中東歐國家的關係持續深化，各領域合作日趨密切，包括斯洛伐克、捷克、立陶宛等中東歐國家捐贈我國疫苗，展現民主夥伴的友好情誼，雙邊均有高度意願擴大合作。

外交部說，期盼藉由實地訪問考察及相關交流洽談，進一步結合台灣與中東歐國家的經貿產業優勢，共同攜手探索後疫情時代的龐大商機與合作機會，打造台灣與中東歐國家互惠連結、堅韌強健的民主供應鏈。