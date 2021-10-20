要求柯文哲像小學生覆誦「4個堅持」 黃瀞瑩14字怒嗆簡舒培

蔡英文總統國慶談話發表「4個堅持」，民進黨台北市議員簡舒培今天質詢時，要求台北市長柯文哲重複唸出蔡英文4個堅持。柯文哲當場回嗆，「我台北市長，不需要給你當小學生教育」；連一向溫和的台北市府副發言人、學姐黃瀞瑩都動怒回嗆，「妳口中的綠色價值比紅色還血紅」。

黃瀞瑩在臉書貼文指出，「簡大議員」今天在議會10分鐘的質詢內，花了將近5分鐘的篇幅，強烈嚴格的要求柯針對蔡英文總統國慶日演說中的4個堅持一字一句複誦，這樣的行為實在令人不解，也讓人匪夷所思。

黃瀞瑩還引用蔡英文2016年當選總統時的談話，「我當總統的一天，沒有人需要為他的認同道歉」，表示4個堅持的第一點，就是「永遠堅持自由民主的憲政體制」，民主自由不就是每個人都有表達意見的自由？難道我們對於這塊土地的認同，就必須透過宣讀總統理念才能達到嗎？何時言論自由變成了這樣？

黃瀞瑩也批評，「這位民進黨發言人，真讓我見識到，妳口中的綠色價值比紅色還血紅」。