民進黨2022縣市長提名辦法持續僵局 下周中執會處理

民進黨「2021全代會工作小組」討論明年縣市長提名條例持續卡關，今天會議仍未達成共識。與會人士表示，工作小組決定授權召集人、黨秘書長林錫耀，在下周召開的中執會中說明當前狀況並再加以討論，且由於工作小組內部無法產生共識，因此並不會提報任何方案給中執會作為討論基礎。

工作小組先前開會，初步收攏意見為三方案，第一種方案為回歸有初選機制的公職人員提名條例；第二種方案則是以2018年特別條例為討論基礎；第三種方案主張區分為直轄市、非直轄市兩種樣態，直轄市由黨主席蔡英文向中執會提名徵召，非直轄市則可回歸公職人員提名條例或是比照先前特別條例版本討論。

但正國會派系代表陳茂松主張，應回歸初選機制，若六都要由黨主席親自徵召，應由蔡總統本人公開講，否則不算數，此外也並無所謂「三方案」共識。

民進黨派系人士指出，林錫耀在此次扮演派系間協調角色顯然力有未逮，不僅工作小組無法凝聚共識，派系間也傳出林錫耀積極運作2022縣市長提名採徵召，連勢必得初選的屏東縣都曾探詢過徵召可行性，台南市的「現任優先」爭議亦擺不平，因此縣市長提名辦法無法在工作小組就有共識，也是可預期的結果；但到中執會持續討論也意味著，身兼黨主席的蔡英文總統不能再對此事保持沈默，屆時勢必要表達其態度，以弭平派系間不同意見。