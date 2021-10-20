議員要求覆誦蔡總統「4個堅持」 柯文哲爆氣：我是台大教授不是小學生

台北長柯文哲今赴議會進行總預算報告，北市議員簡舒培先是針對北市舉辦雙城論壇預算問題，之後要求柯文哲重複總統蔡英文於國慶日所說的4個堅持，但柯文哲不願正面回應，質詢間兩人一來一往，簡舒培不斷詢問，柯文哲重複「我嘎哩共齁（我跟你說）」25次、我怎麼不敢講5次，最後直接爆氣說，「用網軍、側翼治國是民主治國嗎？」還嗆聲自己是台大教授，不需要簡舒培教。

簡舒培指出，蔡英文在國慶日講的4個堅持，柯文哲說「蔡英文講的是廢話，蔡英文講話的實質內容，跟我們平常在講的沒有不一樣，但不服氣的是，她講就是台灣價值，我們講就是中共同路人」，認為既然柯文哲覺得總統說的是廢話，那敢不敢重複那4個堅持？

但柯文哲不願正面回答，只說他不需要當小學生，你要求念課文他就念，「我台北市長不需要給你當小學生教育」，重點不是蔡英文講的4個重點，而是她（蔡英文）說的跟做的一樣嗎？

簡舒培說，一樣啊！但你就是不敢說，沒想到你柯文哲這麼沒膽，蔡英文4個堅持不是廢話，我就笑死柯文哲不敢說，因為柯文哲的台灣價值就是兩岸一家親，針對一國兩制就是什麼都不要說，針對香港反送中，就說香港到台灣旅遊的人太多被汙染。

質詢當中，兩人一來一往互相叫喊，簡舒培不斷問柯文哲「敢不敢念？」、「念啊」、「你就是不敢念」，柯文哲堅持不念，不斷重複「我嘎哩共齁（我跟你說）」25次、「我怎麼不敢說」5次，最後爆氣怒吼，「用網軍治國、側翼治國，就是民主治國嗎？」、「黨政軍退出媒體是哪個黨的政見？」

場面十分火爆，北市議長陳錦祥還跳出來安撫說「市長，冷靜一下」，柯文哲接著說，「就是因為她（蔡英文）說的是廢話，所以我不想念啦」；簡舒培嗆柯沒膽念，柯回嗆，「你不是小學老師，我也不是小學生，我跟你說，我是台大教授，不需要給你教」。

簡反問，台大教授就了不起嗎？柯回，對啊。對於簡舒培直指說柯的台灣價值，柯說，不要斷章取義，但同意4個堅持的實質內容。