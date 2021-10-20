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審紓困預算各部會介意用語 賴士葆：不能接受批評嗎

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。報系資料照／記者莊昭文攝影
國民黨立委賴士葆。報系資料照／記者莊昭文攝影

立法院財委會等聯席會議今（20）日審查紓困振興預算追加案，審查過程中，包括交通部、教育部、NCC、主計總處等部會單位都有提出想將立委提案中的負面描述字眼刪去等建議，引起立委賴士葆不滿，批「官這麼大還不可以批評」。

立法院財政委員會今與內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會召開聯席會議審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（2021年1月15日至2022年6月30日）」，邀請行政院、經濟部、國發會、衛福部、交通部、金管會、財政部、教育部、內政部、客委會等部會出席。

特別預算第4次追加預算案共有463個提案，經過一天的審查，交通部、教育部、原民會、客委會相關提案已經審查完畢，其餘部會將於明日繼續審查。

審查過程中，NCC希望可以將立委高虹安提案中「顯見中央政府編列特別預算有疏於嚴謹、且估算誤差過大之嫌」的描述刪除，引起賴士葆抗議，他表示「政府單位不能不允許別人批評」，提案中提到幾個字就想要刪除。

接著，主計總處又希望將立委曾銘宗提案中「對政府編列預算草率及不尊重立法院之作為予以譴責」的「予以譴責」，改為「檢討」，賴士葆也再批「官這麼大還不可以批評」，部會單位不應該去更動立委提案的這類描述文字。

處理交通部相關提案時，交通部也提出希望將立委楊瓊瓔提案中「交通部相關補助規範及審查作業未臻完善」的「未臻完善」刪除，賴士葆再度抗議，政府單位是否不能接受批評，民進黨團總召柯建銘反擊「違反事實的批評不能接受」，但最後交通部同意保留該四字。

審查教育部相關提案時，教育部則希望刪除「依立法院預算中心評估報告指出，第1次、第2次及第3次追加預算紓困補助，曾發現有與其他部會重複核撥情事」等文字，柯建銘更直指「是預算中心亂寫」，提案立委、召委李貴敏指出，這是確有發生的事情，最後該案保留。

立法院 賴士葆

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