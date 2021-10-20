朱立倫：下個月先派人赴美籌備辦公室 再派特使訪美

國民黨昨天宣布國際部副主任人事案，由國民黨前發言人黃裕鈞接任。國民黨主席朱立倫今表示，下個月國民黨先遣人員就會直接到美國去做所有的籌備工作，專任人員也會一一安排，籌備到一個階段後，會派主席特使赴美訪問，接下來就是由他親自到美國去訪問。

黃裕鈞表示，國民黨駐美代表處的辦公室位置會選在美國白宮和國會中間的區域，以利工作的推展，未來也會安排特使針對議題代表國民黨去美國進行溝通交流；朱立倫希望他愈快出發愈好，因此他最快將在12月初出發到美國。

黃裕鈞表示，過去他曾多次跟隨朱立倫訪美，這次去美國首先將拜訪國民黨過去在美國的好朋友，並導正民進黨在華府對國民黨的不實說法。他也說，民進黨看起來美國比較友好，其實是假象，因為民進黨是執政黨，但國民黨在對外工作，並不會輸給民進黨。

對於國民黨黃復興主委季麟連昨天訪問中提到「這還真不是擾台，而是全面演練」，國民黨表示，重點在於指出其軍事行動的本質在於全面演練，對區域安全已造成嚴重影響；政府更必須更加密切掌握、小心研判，而不是放任執政黨官員操弄政治對立。

國民黨強調，黨一貫的立場，是對於任何中共軍機擾台、威脅台灣人民安全的行動，都表達嚴正抗議。季麟連分析，共軍出沒的東沙附近空域屬於國際空域，ADIZ「防空識別區」是由各國自行設立，也時常交互重疊，但本黨依然希望政府能密切關注、確保東沙島安全穩固、讓台灣人民安心。

國民黨指出，季麟連提到，共軍影響力已經由近海朝向遠海，發展到第二、第三島鏈，呼籲政府要正視更嚴重的軍事安全問題，而非無端製造恐懼，卻被缺乏軍事專業的國安局長陳明通曲解成跟社會主流意見不同，這是惡意的政治操作。