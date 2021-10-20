挺黃珊珊選2022北市長？柯文哲多次堅定秒答「會」

台北市長柯文哲今日前往北市議會進行總預算備詢，北市議員洪健益問及是否支持北市副市長黃珊珊參選台北市長，柯文哲首次堅定表示「會」，洪健益再問，柯文哲有沒有辦法幫助黃珊珊拿國民黨的票？柯笑稱，要拿綠軍的票。

洪健益表示，北市府2名副市長很辛苦，柯文哲會不會支持黃珊珊當台北市長？柯文哲秒答「會！」洪健益再問，即使黃珊珊不以民眾黨籍參選，柯文哲是否仍會支持，柯文哲堅定表示，他也不希望黃珊珊以民眾黨身分參選，他認為黃珊珊很認真，而且有學習、有訓練，還是比較好。

至於有沒有辦法幫助黃珊珊拿到國民黨的票？柯文哲直言「沒辦法」並解釋因為自己比較綠，仍有很多民進黨的朋友。不過洪健益質疑，柯傷害很多民進黨的朋友。柯文哲則笑說，那一部分而已。

洪健益又說，若只有蔣萬安與黃珊珊參選，他會支持黃珊珊，因為黃了解市政，做事情比較有層次感與邏輯；洪提醒柯文哲不要把優秀的台北市議員拉去市府當幕僚後，就將對方丟棄，同時希望柯文哲多幫黃珊珊拿國民黨的票。

柯文哲再次堅定表示，「會啦，不是信心，是一定要支持。」更笑稱「我要拿綠軍的票」。