陳柏惟罷免公投倒數 意外引爆台南藍綠互槓

台灣基進立委陳柏惟罷免公投將在本周六登場，台南市議會民進黨團今開記者會替陳柏惟聲援打氣，喊出「反惡罷、支持3Q陳柏惟」口號，不過，國民黨團則支持「刪Q」，呼籲民眾「拒絕大麻、拒絕瘦肉精」，台中立委罷免選舉連台南藍綠都隔空互槓，讓選情更顯緊張。

南市民進黨團指出，從罷免提議書來看，就知道國民黨是為反對而反對，沒有實質意義，不但對長期努力才得來的民主政治是一種踐踏，也讓社會產生裂口和紛爭，惡化不同立場間的彼此攻訐，換句話說，根本是以報復性的手段在打擊陳柏惟立委。

民進黨團表示，希望用心做事的優質立委可以留任，另一方面也是為了守住得來不易的民主正義，呼籲台中人返鄉投票，以實際支持陳柏惟，讓他做好、做滿，粉碎打壓與抹黑，讓人看見屬於台灣人的骨氣。

民進黨團開完記者會後，南市國民黨團也隨即發新聞稿痛斥，指二級毒品大麻戕害青少年身心健康，陳柏惟居然公開支持大麻合法化，更支持美豬瘦肉精毒害國人，荒腔走板的言行成為選民罷免目標，結果蔡英文總統竟站出來力挺，民進黨民代也支持陳柏惟，自討無趣的「熱臉行動」讓人傻眼。