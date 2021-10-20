施政滿意度54.7分被「死當」 柯文哲：這麼奇怪的民調

根據天下雜誌民調北市施政滿意度調查為排名最後一名，市民對台北市長柯文哲的施政滿意度僅54.7分，北市議員洪健益問柯求學時代至今有沒有考過這種「死當」成績；柯說，還是有，但幸福城市第一、施政滿意度最後一名，「這麼奇怪的民調」。

遠見《天下雜誌》19日公布兩份民調包括「2021幸福城市大調查」、「2021年縣市長施政滿意度調查。」其中北市在幸福城市調查為排名第一、施政滿意度調查為排名最後一名。台北市長柯文哲下午赴議會報告，北市議員連番對此向柯文哲提問。

柯文哲表示，客觀數據還是全台第一名，個人滿意度不好，是個人的問題，仍要檢討，但是台北市還是全台最幸福城市。柯說，對市長不滿意沒關係，對市政滿意就好。

議員阮昭雄批評，柯的個人滿意度不好，就是只問政治、不問市政，當所有議員在問有關市政議題、疫苗議題，柯都避重就輕；市政議題從頭到尾衛生局長、兩位副市長代為回答。柯文哲表示，該回答還是會回答，回去再檢討。

洪健益表示，市政好與不好，不是自己說的算，市政好不會每天都有人罵。

由於此次，縣市首長施政滿意度54.7分，洪問，市長求學時代至今有沒有考過這種「死當」成績；柯說，還是有，但民調看到最後都覺得很迷糊，幸福城市第一、施政滿意度最後一名，「這麼奇怪的民調」。

洪健益問柯文哲當北市長八年，台北市有什麼改變嗎？洪認為，柯前四年很努力做事，後四年不認為有加分，如今針對滿意度調查是否要跟市民道歉，他說，不要求柯的首長施政滿意度第1，只求從22名提升到前10名。