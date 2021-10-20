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立委爆農委會砸千萬開發APP 下載數卻未達一千次

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會指出，農委會目前運營的15個APP，總計開發金額超過2600萬元，平均每個APP開發成本約176萬元，但其中有3個APP累計下載量未破千，使用者評等不佳，相關得標廠商卻可持續取得農委會的標案。邱臣遠表示，農委會應立刻檢討，而不是放任蚊子APP蠶食鯨吞人民的納稅錢。

邱臣遠指出，根據審計部103年度總決算報告，中央部會機關相關APP以及行動版網站開發金額超過2.5億元，因APP管理粗糙，國發會於2016年要求機關改善或下架，不過農委會在2016年之後還是花了逾2300萬元建置新的APP，超出當時審計部所列的開發金額514萬元。

邱臣遠表示，據農委會提供的資料顯示，目前仍在運營中15個APP，總計開發金額為2643萬元，平均每個APP開發成本為176萬元，若再加上每年APP的維運金額，粗估總花費高達4263萬元。

邱臣遠也指出，農委會15個APP中，下載次數的最後3名都未破千，如「農業病蟲害智能管理決策系統暨植物病蟲害情蒐APP」744次、「禽流感現地調查」934次及「豬場e把抓」923次，不僅使用次數低，使用者評等也不佳，「花了這麼多的公帑，APP實際達成多少效益令人質疑」。

邱臣遠更質疑，根據行政院「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」，各機關發展行動化服務應建立績效管理機制，定期檢討服務成效，農委會APP實質效益差，但相關得標廠商像「〇誠科技股份有限公司」及「〇訊科技股份有限公司」，卻仍可持續取得農委會的標案，農委會應盡速建立績效管理機制並辦理定期檢討，開發前也應精準評估使用者需求及可能下載數，甚至有使用者行為分析，不要「為了數位化而數位化」，浪費民脂民膏。

農委會 APP 民眾黨

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