北北基整併別捏手上 柯文哲嗆林右昌：明明為選舉在搞

對於北北基整併，基隆市長林右昌昨天表示，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜是全台最有權、最有勢、最有資源的人，「該適時放手就適時放手，不要什麼東西都要捏在自己的手上」。柯文哲則表示，選舉到了搞合併、升格，明明為了選舉在搞的。

台北市長柯文哲下午赴議會報告市府施政計畫及總預編製經過與詢答，議員徐巧芯問北北基重畫，柯文哲不贊同，但林右昌說，北北基合併，柯文哲也可以再選。

柯文哲說，國土重畫是一個很嚴肅的事，行政區重畫、中央地方財政收支畫分法重訂，這些都要做，但不是選舉到才在弄，台灣行政區重畫是需要的，不需要六都架構，這都要改，但這是嚴肅的題目，需要一點時間讓大家討論，但是選舉到了才搞合併升格，明明為了選舉在搞的。