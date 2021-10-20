AIT處長來拜會 林智堅提大新竹深化台美關係

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今年7月上任後，今天首度偕同到新竹市政府拜會市長林智堅，雙方就台美關係進行廣泛性的意見交流。林智堅提及大新竹是台灣的戰略產業重鎮，為讓竹科更有競爭力，他提出大新竹升格倡議，不只要做竹科的後盾，深化台美供應鏈合作，緊緊拉住台美雙邊關係，也讓城市再升級。

林智堅今天還準備新竹的特產米粉、摃丸，送給孫曉雅，他說，很歡迎孫曉雅處長再次派駐台灣，也感謝美國在台灣最需要的時候，捐贈台灣250萬劑默德納疫苗，新竹市的孕婦與長輩施打的就是莫德納疫苗，這是美國對台灣最有力的支持。

林也提及，新竹市10個姊妹市有5個在美國，自己2018年曾率領市府團隊到美國訪問，對美國城市的基礎建設、科技研發印象深刻；大新竹就像是美國西雅圖，是創新、科技與宜居城市，在竹科的外商公司有3成為美商，是促進台美關係的重要夥伴。

林智堅也提到，為了強化竹科的發展，新竹市政府提出竹科X計畫，並獲得中央的支持，將投入183億元，打造一個以研發設計、資訊軟體應用及服務的科學園區。

「國際情勢演變快速，但不變的是，台美之間享有共同的民主價值」，林智堅也分享，面對共同的挑戰，這都需要美國與各民主夥伴共同合作、解決，特別是在科技產業領域，全球供應鏈正在重組，大新竹是台灣的戰略城市，竹科產值1.24兆元，半導體、IC設計、資通訊設備、矽晶太陽能電池等產業，都是台美交流互動的關鍵領域。