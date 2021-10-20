林智堅、楊文科終須一戰 政界：是選戰也是合併理念之爭

新竹市長林智堅拋出大新竹合併議題後除頻上廣播、專訪闡述觀點，近期赴新竹縣展開「大新竹升格請益之旅」、成立「大新竹當好協會」，一番操作遭藍營地方人士解讀是跨溪「侵門踏戶」；不過，新竹縣長楊文科也非省油的燈，今受邀到新竹市參加更生保護會活動，即使得知林智堅臨時要到場，仍不取消行程，這是合併議題後兩人首度同框，看在政界眼中，林、楊終需一戰，這是選舉對戰，也是大新竹跟竹竹苗合併的理念之爭。

林智堅拋出大新竹合併議題後，10月起跨溪至新竹縣展開「大新竹升格請益之旅」，集結、整合在地綠營與不滿楊文科的勢力，與曾代表綠營參選新竹縣長的鄭朝方口徑一致，共同喊出「大新竹共好」；上周又在新竹縣竹北市成立「大新竹當好協會」，民進黨立法院黨團總召柯建銘更在現場承諾「立法院就交給我」，府院黨高層也傳出有意朝「新竹先行」推進，縣市合併，看似勢在必行。

林智堅的論述，依然落在縣、市分家後，兩個地方政府分治對城市發展造成一定困擾為主，尤其對竹科企業設廠的影響至關重要，認為縣市合併有正當性、急迫性與必要性。

楊文科卻拋出「應納入苗栗」及「一起升格直轄市」的看法，強調竹科、竹南、銅鑼到台中總共100公里的科技走廊，因竹竹合併中斷太可惜，距離明年底選舉僅剩1年2個月，合併升格不能急就章。從兩人的觀點，可看出這項議題的複雜與難解。

地方人士指出，林智堅剛拋出大新竹合併倡議時，楊文科就曾舉行竹竹苗合併升格會議，當時，林智堅不克出席。今天在遠東巨城舉辦的更生商品展售會上，兩人是第1次王見王，但互動不多，可見雙方對於竹竹併、竹竹苗併仍無共識。這回換楊文科跨溪赴市區與高喊大新竹的林智堅同框，彷彿在暗示林智堅的「大新竹升格請益之旅」是請益？還是請欲？兩人在政治路上，未來勢必有番角力。