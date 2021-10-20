楊文科竹市參加活動與林智堅同台 兩人隔空喊話大新竹

這是林智堅拋出大新竹合併倡議1個多月後首次與楊文科同框，兩人雖沒太多互動，僅拱手致意，但都在致詞時針對大新竹合併議題隔空喊話。記者王駿杰／攝影

財團法人台灣更生保護會今天在新竹市巨城購物中心舉辦「歡馨五倍券~幸運草更生商品展售會」活動，新竹市長林智堅、楊文科都到場參加，這是林智堅拋出大新竹合併倡議1個多月後首次與楊文科同框，兩人雖沒太多互動，僅拱手致意，但都在致詞時針對大新竹合併議題隔空喊話，尤其，楊文科說，「地方主政者要專心市政、莫忘初心，在人生道路上，有時候蹲一下，會跳得更遠」，一番話令人玩味。

楊文科表示，客家話說「敬禾得鼓，敬老德福」，意思是若認真耕田，就會得到豐收的稻穀，若敬老尊賢，就會得到福報。無論是更生人，新生人都一樣要努力。

楊文科說，不管將來是竹竹合併，還是竹竹苗合併，都是要努力的，行政區分的改變，大家還是要努力工作。地方主政者一定要專心於市政，莫忘初心、事緩則圓，要以天下蒼生為念，在人生道路上，有時候蹲一下，會跳得更遠。

林智堅致詞時指出，楊文科剛提到未來大新竹合併升格，或是其他縣市首長提出行政區調整，都是基於地方首長看見眼前的課題與問題，他要特別藉機會感謝楊文科。今年9月6日他提出縣市合併議題，楊文科第一時間就提出「不僅要合併，還要升格」，且透過修地制法將125萬人口標準，下修至100萬人來促成此事，感謝楊文科的遠見和魄力。

林智堅說，他認為，民意才是最重要的，縣市民是不是有這樣的期待，可從不同政黨、機構所做的民調看到期待，他希望能和楊文科未來在大新竹合併升格議題上努力，藉此讓國家更有競爭力。

另外，林智堅接受媒體聯訪時指出，希望楊文科為了大新竹未來更好一定要堅持，別因國民黨或地方派系的壓力而退卻，兩人齊心協力、不分藍綠，一起號召更多人支持，讓大新竹合併升格能夠先行。

台灣更生保護會陪伴更生人創業貸款商家，並響應政府紓困政策，以減輕更生人經濟壓力，今天在遠東巨城購物中心舉辦「歡馨五倍券~幸運草更生商品展售會」活動，希望行銷更生產品，讓民眾瞭解更生人創業努力的一面。