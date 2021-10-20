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板橋男打完BNT胸悶半個月不治 新北2例死亡都不到50歲

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
板橋1名男子打完BNT後持續胸悶、呼吸困難長達半個月，11日昏倒後送醫不治。圖為接種示意圖非當事人。圖／新北市府提供
板橋1名男子打完BNT後持續胸悶、呼吸困難長達半個月，11日昏倒後送醫不治。圖為接種示意圖非當事人。圖／新北市府提供

新北市今天通報第2例施打BNT疫苗後死亡個案，為板橋49歲男子，他上月27日打完BNT後，持續有胸悶與呼吸困難到本月10日，11日昏倒後送醫不治，連同首例打完BNT後死亡的新莊42歲男子，新北目前2例打完BNT疫苗後死亡個案都不到50歲。

除板橋死亡個案外，永和也通報1名患有高血壓的85歲男子在上月17日打完AZ第2劑後，本月16日突暈厥，送醫後死亡。新北目前累積162例打完疫苗後死亡個案，AZ最多126例、莫德納29例、高端5例以及BNT有2例。

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