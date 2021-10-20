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民進黨線民風暴 蔡英文：轉型正義不是清算也不是鬥爭

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
蔡英文總統。報系資料照
蔡英文總統。報系資料照

民進黨線民風波持續延燒，繼立委黃國書後，民進黨前主席施明德也證實，民進黨創黨主席江鵬堅曾自我揭露是調查局訓練班出身，並曾對黨外人士進行監控。據轉述，蔡英文總統今在民進黨中常會中表示，轉型正義不是清算也不是鬥爭，查明真相，把責任歸屬弄清楚，才能夠處理創傷、面對未來。

據轉述，蔡總統指出，台灣經歷全世界最嚴的38年戒嚴時期，而戒嚴結束後，仍有好幾年時間處於黨國威權體系，蔡總統也提到，此次線民事件，很多黨員、支持者都很震驚，但當時的年輕學子在威權體制下，不管是監控或被監控者，都是犧牲者。

蔡總統表示，很多民進黨前輩以生命作賭注，守護台灣民主，如今民主更不能往後退，刻意的扭曲，無法往守護台灣民主的方向走，歷史傷痕有待大家努力化解，「轉型正義處理不是清算也不是鬥爭，應查明真相，把責任歸屬弄清楚，才能夠處理創傷、面對未來」。

有民進黨中常委認為，針對威權時代的加害者，有人主張嚴懲，有人主張和解，但重點應該是先釐清真相，讓真相一一浮現，其他人也難以替當事人主張是否原諒，且在討論轉型正義相關議題，最不該消費的就是國民黨，「國民黨主席朱立倫說不是國民黨政府所為，那是什麼政府？」

民進黨 轉型正義 國民黨

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