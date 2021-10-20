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謝長廷稱江鵬堅非臥底 施明德：你難道也是？不然怎知

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前主席施明德。本報系資料照
民進黨前主席施明德。本報系資料照

民進黨創黨主席江鵬堅疑似曾是調查局調查員背景，引發社會討論。民進黨前主席施明德昨天證實此事，但駐日代表謝長廷則稱，江鵬堅非臥底。施明德今天再度表示，江鵬堅和自己坦白這段過往屬事實，江後來也送來了當年的相關資料佐證，那些都是情治單位身份的人才有的檔案。施明德並質疑謝長廷難道也是情治人員？否則憑什麼身份知道誰是臥底，誰又不是？

施明德受訪表示，調查局前副局長高明輝曾做出證詞指出，謝長廷當年是調查局線民，該案都有留下相關紀錄，若謝不服也應該來告，讓法院做檢視。施明德質疑，謝長廷在此時此刻自己跳出來，是怕也被這把火燒到。

施明德昨天指出，江鵬堅是在過世前一年主動找自己出來吃飯，並在喝了酒壯膽後，才緩緩道出他調查局訓練班出身的背景，並說這是屬於正式編制，在美麗島事件後，曾奉命監視自己的哥哥施明正；但江鵬堅強調，從來沒有害過人，「江鵬堅這樣跟我說時，我相信，他沒有害過任何人」。

施明德也說，情治單位為了讓江鵬堅更熟悉監控對象，把關於黨外運動的若干資料資料影印拿給江鵬堅，這些檔案一直放在江鵬堅家中，直到江和自己「告白坦承」過後，在過世前才託人將檔案送過來；而自己也將這些資料整理後交給國史館，並有相關出版品作為紀錄。

施明德 謝長廷 民進黨

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