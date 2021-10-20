布署政治線民？陳明通：政黨競爭不關國安局的事

民進黨立委黃國書因學生時期曾協助情治單位退黨，對於國安局現在是否仍布建「政治線民」，國安局長陳明通今天否認表示，政黨競爭是民主政治常態，不關國安局的事。國安局依法行政，是針對涉及境外敵對勢力對台灣的滲透與控制，「我們一定查」。

陳明通今天赴立法院外交及國防委員會進行專案報告，國民黨立委江啟臣、廖婉汝、馬文君、鄭正鈐等人，陸續關切國安局現在是否有佈建線民在任何單位及政黨，現在是否還存有政治線民。

陳明通答詢表示，國安局基於國家情報工作法依法行政，只要是涉及境外敵對勢力對台灣的滲透與控制，「我們一定會查」，但政黨競爭是民主政治常態，這不關國安局的事。

民進黨立委蔡適應質詢則表示，有國民黨立委質疑國安局燒掉機密資訊、護航執政黨，這是莫名其妙的說法，因為過去進行政治偵防的就是國民黨，他更擔心國民黨當年第一次執政時，把很多政治偵防檔案燒掉。

時代力量立委陳椒華也詢問，情報人員現在是否會刑求人民，及能否儘速檔案公開落實轉型正義。

陳明通強調，絕對不可能、百分之百不會刑求人民，至於檔案解密部分，正一批批交給促進轉型正義委員會，但檔案部分內容必須依法遮掩。