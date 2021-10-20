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銓敘部擬明年初討論退休軍公教月退俸調整、7月1日實施

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
司法法制委員會。記者徐偉真／攝影
司法法制委員會。記者徐偉真／攝影

退休公務人員月退休金等給付金額由主管機關在物價指數累積達一定比例或至少每四年由銓敘部組成的專業評估小組評估。銓敘部長周志宏今天表示，明年剛好滿四年，已經準備討論相關事宜，目標是明年初討論，7月1日做出調整。

根據公務人員退休資遣撫卹法施行細則，退撫法所定退休人員或遺族所領月退休金、月撫卹金或遺屬年金給付金額的調整機制，應於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正、負百分之五時，或至少每四年，由銓敘部組成專業評估小組，綜合考量國家整體財政狀況、經濟成長率等因素後，擬具評估報告或調整方案。

行政院長蘇貞昌昨天在立法院備詢時表示軍公教將調薪；民進黨立委劉世芳、許智傑今天在立法院質詢時，關切現職軍公教調薪幅度及退休軍公教人員是否跟進調整退休金。

人事總處給予與福利處處長林錦慧表示，審議委員會依照蘇院長指示往調薪方向研議，目前還在收整相關指標，近期約兩周內會開會。劉世芳詢問若拍板加薪，所需經費是否包含在明年度的預算中？主計總處公務預算處專門委員廖玉琳說，沒有包含調薪經費，相關財源會配合財政部籌措。

周志宏說，年改之後，現職公務員的薪資調整和退休人員給與脫鉤，兩者不連動，根據現行法規定，退休給與可以針對相關因素判斷，每四年可以檢討調整，明年剛好滿四年，會做出調整，而銓敘部負責「公」的部分，軍及教是國防部，三個部會同步處理。

劉世芳問，何時開始討論調整機制？周志宏說，已經在準備，因為這是首次討論，包括專業評估小組如何組成、組成後要根據哪些因素調整來判斷等因素都在事前作業，小組除了考試院和行政院主管部會，還會有相關專家學者及地方政府代表。

許智傑也關切退休人員退休俸調整議題，周志宏說，明年是第一次操作，物價指數累計達正負百分之五一定要調，在四年內沒達到正負百分之五也要調，調整原則是每四年檢討，至於是每四年檢討、隔年實施，還是先檢討、四年調整還在研議，現在是希望盡快調整。

許智傑說，希望明年初就能討論，並訂出時程，周志宏說，最快是7月1日討論，若在那之前處理，7月1日可實施，銓敘部目前目標朝明年初檢討、7月1日實施努力。

軍公教 許智傑 退休金

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