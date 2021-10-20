游盈隆批蔡英文想徵召六都：純潔臉龐背後藏醜陋野心

民進黨中常委陳茂松日前指出，民進黨秘書長林錫耀在會議中提到「蔡英文總統希望六都親自徵召」，引發是否沒收黨內民主討論。台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，一個巴掌拍不響，沒有黨內主要派系山頭勢力獻策、默許或呼應，蔡英文總統兼黨主席就算胃口有多大、權力慾有多強也沒輒；只不過，一張看似善良純潔的臉龐，背後竟隱藏著如此醜陋且巨大的權力野心和支配慾望，委實令人毛骨悚然，百思不得其解。

游盈隆指出，據報導，民進黨11月14日將召開全代會通過2022提名機制，目前傾向六都人選由蔡總統兼黨主席徵召，其餘16縣市延續2018年特別條例，「執政屆滿縣市」採初選，「連任縣市」採徵召，「非執政縣市」採徵召。游說，結果就是6都16縣市中，只有屏東、基隆、新竹三縣市初選，其他都要蔡英文總統兼黨主席點頭，黨內民主若淪落成這樣，比國民黨還不如，夫復何言。

游盈隆表示，依照民進黨既有「公職提名候選人條例」，制度已相當完備，6都與16縣市首長候選人，基本上，由各選區先溝通協調，協調不成再初選，最後由黨員或民調決定產生。但這項制度在2018年蔡英文總統兼黨主席時已形同被凍結，新的2018特別條例的精神就是授權黨主席徵召，中執會背書，但就算如此，2018年六都台南市還辦了初選；如今變本加厲，六都一律都由黨主席徵召，中執會則淪為橡皮圖章。2018九合一地方選舉民進黨遭遇歷史性挫敗，其中關鍵之一就是這項失敗的提名特別條例。

游盈隆表示，當黨內民主傳統瀕危，民進黨內眾多綠林好漢為何鴉雀無聲？大多數派系包括新潮流、蘇系、湧言會、英系、綠色友誼連線為何迄今保持緘默？6都16縣市多少有志參選者磨刀霍霍，為何都敢怒不敢言，只默默地、沒志氣地等待主席關愛的眼神？除了民進黨已經國民黨化、各派系自甘墮落、權力已定於一尊、集體腐化只為享受或怕失去所謂「執政價值」外，還有什麼其他敢大聲說出口的理由嗎？

游盈隆指出，聖經中所敘述的「魔鬼的試探」，有兩方，一方是耶穌，一方是撒旦，試探結果失敗。同樣的，換個場景，「蔡英文通過林錫耀誘惑民進黨放棄黨內民主的十字架」，會不會成功？從2018提名特別條例以及2019年總統初選經驗看，再加上目前種種跡象顯示，情況的確很不妙，大勢即將底定。