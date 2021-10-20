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陳時中出戰桃園市？鄭運鵬提出最重要的條件

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片

民進黨傳出可能徵召衛福部長陳時中出戰桃園市長選舉，外傳也可能參選桃園市長的民進黨立委鄭運鵬指出，他認為最重要的一個條件，就是想參選桃園市黨內提名的先進「一定要比我強」，他參選有信心會勝選，比他強的當然更能勝選。

鄭運鵬指出，最近被提名來參選桃園市的人選很多，從新竹市長林智堅到陳時中，民進黨在地表達參選的前輩也很多，這代表鄭文燦市長這幾年市政做得很好、選民有信心、桃園不再是藍大於綠，顯見國民黨喊藍大於綠只是半夜吹口哨壯膽。

鄭運鵬表示，對於初選提名的看法他與黨中央一致，執政黨就是先穩定執政，地方把市政滿意度顧好，年底公投將是個非常關鍵的分水嶺，他是現任執政黨立委，有責任先把公投顧好，黨內提名不急著決定。

鄭運鵬說，桃園是成長中的移民城市，他的態度一向是歡迎所有民進黨有實力的朋友都來桃園服務，不論是選議員、立委，甚至是市長，大家一起來撐大桃園的執政板塊。而且，他不是顏寬恒，只想綁政治規格標，用在地勢力排除異己、鎖死選區，這樣的地方政治永遠不會進步。

桃園 民進黨 鄭運鵬

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