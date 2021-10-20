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歐盟有意加強與台交往 外交部期待進一步提升關係

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播

歐盟執委會執行副主席兼數位執行委員維斯塔哲19日在歐洲議會提及歐盟需加強與台交往，並關心台海情勢；我外交部發言人歐江安表示歡迎與感謝，將持續與歐盟共同維護台海的和平、穩定與繁榮。

歐洲議會20日將表決「台歐盟政治關係及合作」報告案，19日在歐洲議會史特拉斯堡全會就報告案進行辯論；維斯塔哲（Margrethe Vestager）指出，中國大陸持續加強對台施壓，其軍機不斷越過海峽中線並入侵台灣防空識別區（ADIZ），加劇台海緊張情勢，危及歐洲安全與繁榮。

歐江安今天說，欣見歐盟執行副主席對「台歐盟政治關係及合作」報告案代表行政部門所採取的支持立場，也期待全會順利於20日表決通過此報告案，為進一步提升台歐盟雙邊關係奠定新的里程碑。

歐江安表示，台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，將在既有的深厚基礎上，持續與歐盟加強互利互惠的實質夥伴友好關係，並且共同維護台海的和平、穩定與繁榮。

據外交部提供的新聞資料，維斯塔哲表示，維持台海現狀符合歐盟的利益，歐盟將持續透過外交管道及公開方式，向中國表達關切，也將持續與G7等理念相近夥伴就維持台海和平與穩定加強協調聯繫。

維斯塔哲重申，歐盟需要加強與台灣交往，確保台灣維護其民主、自由及開放市場，歐盟將捍衛共享價值與利益，確保台海和平現狀為常態，也希望台灣成為歐盟推動歐洲晶片法案的重要夥伴。

維斯塔哲也表示，歐盟與台灣加強交往的同時，也須處理中國大陸獨斷專行及恫嚇台灣理念相近夥伴的問題，正如「台歐盟政治關係暨合作」報告案指出，立陶宛及其他歐盟會員國屢遭中國大陸施壓；歐盟將研議尋求適當工具反制，例如正在進行立法的反脅迫政策文件等。

歐盟 台海

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