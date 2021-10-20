中共六中全會 陳明通：為習近平繼續統治正當性作舖墊

中共將於11月舉行六中全會，將產生共產第三個歷史決議文，國安局長陳明通上午在立法院表示，這份文件內容料將延續習近平的共產黨百年黨建談話，並將為習近平下一個任期統治正當性作舖墊。

中共的中央政治局本月18日召開會議決定，預計於11月8日至11日在北京召開第19屆中央委員會第六次全體會議（簡稱「六中全會」）， 其中將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，這是共產黨第三個歷史決議。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。民進黨立委蔡適應質詢表示，中共將舉行的六中全會，中共中央政治局、共產黨中央正在提報，可能將推出新的歷史決議文。陳明通表示，國安局掌握情資也是這樣，「機率很高」。

立委追問，國安局是否已蒐獲這份決議文內容？陳明通說，還需要努力；但他表示，此事仍有蛛絲馬跡可掌握，如習的七一講話、辛亥革命紀念講話，預料內容都會延續，甚至溯至習近平中國社會主義思想等。但現在比較清楚的，是會為習近平下一個任期統治正當性作舖墊。

蔡適應說，毛澤東與鄧小平過去會在此文件中對過去的錯誤進行檢討，如鄧小平就是檢討文化路線，寫出新看法，國安局認為習近平在新的六中全會歷史文件仍著眼未來繼續統治的正當性？

陳明通說，基本上，這份文件更重點在鋪墊習近平下一個五年，在共產黨建黨一百年文告講話中就可參考，習的共產黨百年黨建說話很成功，「東西會延續」。

陳明通進一步說，習近平沒有什麼大的錯誤要檢討。過去毛澤東是檢討張國濤的路線，鄧小平則檢討四人幫與文化路線，習上來後沒什麼路線問題檢討，而只需要去鋪墊為什麼要有第三任、第四任任期。

至於習近平與李克強近期均未出訪，陳明通說，主要與疫情有關，其他因素私下向立委報告。