國際影音平台日流量未破5千 李永得：不滿意但應給時間

國際影音串流平台Taiwan + 8月30日上路，迄今平台日均瀏覽人數是一天4702人次。文化部長李永得今天赴立院進行業務報告，坦言對國際影音串流平台的成果「不滿意」，但認為需要給他們一點時間，估計至少給Taiwan +半年時間，讓他們達到未來設定的指標，

立法委員萬美玲質詢時表示，根據文化部提出的資料，國際影音平台日均瀏覽人數是一天4702人次、影片日均觀看數是3331次。李永得坦言對此一數據「不滿意」，但認為國際影音平台團隊組成優秀專業，相信給他們半年時間，一定可以達到大家的期待。

李永得表示，經營國際影音平台有兩大困難。一是人才，台灣過去沒有培養此一人才的環境；國際影音平台需要的人才不是英文好就可以，還必須要有新聞或節目經驗；而英文好也不是「聽得懂」就可以，還要能夠講，這也是為什麼國際影音平台團隊有一部分是從國外挖角。

國際影音平台第二個困難是從台灣推廣國際，必須找到策略與適當的管道。李永得表示，目前曾使用國際影音平台的網友，來源來自1百多個國家，達到文化部設定的初步目標，但人數不夠多。其使用的語言最多是英文，也有日文。觀眾人數不多是知名度問題，需要策略推廣。

公視10月4日起開設「PTS WORLD TAIWAN」英語影音服務，藉YouTube頻道與社群網路等多樣數位通路，把公視節目提供給全世界觀眾。立委質疑，公視此一頻道與Taiwan +類似，是否有資源浪費問題。李永得表示，兩者性質差很多，公視是把現有節目配上英文，並非針對國外的需求打造。

李永得表示，Taiwan +是從英文去思考講述台灣的故事，PTS WORLD TAIWAN是公視把現有節目加上字幕，或是提供英文新聞。兩者性質不同，可以相輔相成，沒有衝突問題。