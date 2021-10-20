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「反滲透法」訂立近兩年 至今沒「辦」到任何人
蔡政府在去年總統大選前以中共滲透台灣嚴重為由，快速訂定「反滲透法」，但國安局長陳明通上午在立法院證實，此法通過兩年來沒有辦到任何人，「當時主要是鎖定、針對選舉的時候，現在有仍非選舉期間的滲透控制」，立委質疑，當時訂定反滲透法就是為了選舉，選舉前擴大被敵對勢力滲透的印象，但兩年來一個都沒辦，顯係誇大其詞。
陳明通上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委陳以信質詢表示，目前情工法已針對敵對勢力與針對台灣的滲透與控制進行反制，去(109)年1月時政府在立反滲透法時，陳明通是陸委會主委，曾聲稱中共滲透有其銳實力，滲透台灣太嚴重。但到底有多嚴重？而此法設立到現在兩年，辦了幾個人？
陳明通說，有一個差點辦到了，插在其行為是反滲透法通過前一點點時間。
立委質疑，「所以兩年了一個都沒辦？」先前急著在一個星期內要立法，說的五、六種滲透對象，至今卻都辦不到人，現在甚至還要擴大法律要件，「多找幾種人進來辧？」國安局是以辦人為目的嗎？
陳明通說，當時主要是鎖定、針對選舉的時候，現在有非選舉期間的滲透控制。現在有很多立委計畫修法來補強。
立委質疑，當時訂定反滲透法就是為了選舉，選舉前擴大被敵對勢力滲透的印象，但兩年來一個案子都沒辦成，這不是誇大其詞是什麼？
陳明通表示，相關法律是針對與境外敵對勢力有溝連才會處理，是針對遭到境外敵對勢力滲透者；而國家情報是中立的，不涉及國內政治競爭、鬥爭，政黨競爭不是國安局的事，若有他負責。
反滲透法第二條第二項規定，滲透來源包括境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。前二目各組織、機構、團體所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。
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