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陳玉珍指蘇巧慧「緹縈救父」 雙方爆發口角

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
立委陳玉珍（右）指蘇巧慧（左）「緹縈救父」，雙方爆發口角。記者沈能元／攝影
立委陳玉珍（右）指蘇巧慧（左）「緹縈救父」，雙方爆發口角。記者沈能元／攝影

新冠肺炎疫情平穩，中央流行疫情指揮加速新冠疫苗施打。立法院社會福利及衛生環境委員會今召開「新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組第2次全體委員會議」。衛福部長陳時中說，基於國家利益與未來採購疫苗順暢性，以及疫苗到貨可把握性，尤其疫情仍然嚴峻，包括疫苗、藥物等均需與藥廠保持密切聯繫，互相保持信任，因此與藥廠簽有保密合約部分將無法提供。

陳時中指出，衛福部將提供委員會包括COVAX疫苗相關供應合約，其中可公開部分，以及與東洋、雅各臣洽談疫苗採購狀況，與高端及聯亞採購合約可公開的部分等，但莫德納、BNT疫苗等採購資訊則暫不提供，以遵守國際相關規則，在疫苗及藥物等防疫物資上得到保障。

立委蘇巧慧說，新冠肺炎疫情是世界史無前例的狀態，我國沒有遇過，也沒有人是神仙，可以預測下一步應該怎麼做，大家是摸著石頭過河，盡心盡力；衛福部下次報告疫苗採購過程時，可以同時說明當時世界局勢，讓大家理解，而非用現在局勢來指點、評價當時決策，避免出現失真的問題。

外界常說，我國接受捐贈新冠疫苗比到貨的多，蘇巧慧說，若當時全世界疫苗都缺貨，台灣因與其他國家良好互動，而接受其他國家捐贈疫苗，這是友善的循環，應該列入世界教科書，讓其他國家學習。

國民黨立委陳玉珍說，十分感佩蘇巧慧委員「緹縈救父」，但在動盪時代，可以看出行政最高首長的能力，防疫做的很好，可是疫苗採購是不是做的好、量足不足夠，讓民眾盡速施打，社會有公評。

蘇巧慧反擊，請陳委員說明剛剛的說法是褒是貶，為何在會議上要對其他委員點名且進行人身攻擊，甚至扯到家人。

陳玉珍則說，緹縈救父是正面用詞，是成語故事，指的是「善的循環」，緹縈是孝順的女兒，行政院長蘇貞昌和蘇巧慧的關係不是只有父女。

蘇巧慧表示，她今天在立法院的發言與6年來的表現可供檢視，陳指責她在立院做「孝順」的表現，已無分公私，盼主席蔣萬安表達態度。雙方為此爆發口角、爭吵不休。

最後會議經休息後，蔣萬安表示，往後調閱小組開會討論時，希望委員會所有成員彼此相互尊重、理性討論，不要互相攻訐 進行人身攻擊。

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