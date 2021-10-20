立委批500萬做的農遊券APP超難用 陳吉仲允諾改善
農委會抽出第二梯次888面額農遊券，今亂數抽出身分證末兩碼為「50」、「13」，一共25萬6327人幸運中獎，中籤率2.2%，中籤的幸運兒，必須下載農遊券APP才可使用；立委楊瓊瓔今天表示，農遊券APP花了預算500萬元卻不好用，評分僅2.5分(滿分5分)，使用者在網路上抱怨連連，農委會主委陳吉仲允諾，技術問題會改進。
立法院經濟委員會邀請農委會就「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告並備質。
楊瓊瓔說，農遊券是數位券，中籤率低，且要用要先下載農遊券APP，根據農委會提供的資料，農遊券APP預算花了500萬預算，但卻不好用，網路下載評分僅2點多，主要評論是無法註冊，或收不到認證碼，或者發生事情時，中獎民眾撥打客服電話卻不通；需要滾動式調整技術上的問題。
在農遊券的下載平台上，民眾反映的問題包括要填寫一堆資料不便民；有網友說，花了很久時間，想要用手機登錄卻一直閃退，改用電腦登錄輸入帳號密碼都無法登錄；也有民眾說，收不到驗證碼，叫人打電話給客服確認手機號碼是否有問題；另外也有民眾反映生日欄位年份僅能一個月一個月慢慢按，不人性又不便民。
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