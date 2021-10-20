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更便民 內政部：團體負責人證明書可自行列印

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／截自內政部網站
圖／截自內政部網站

內政部今天表示，自10月18日起，全國性人民團體只要登錄「全國性人民團體資訊管理系統」後，可自行下載列印負責人當選證明書，不需等待主管機關核發往返耗時，大幅提升團體作業效能。

內政部表示，以往各團體在申辦各項業務時，常須向主管機關申請具有效任期內的當選證明書，期間公文往返耗時，為擴大便民服務的效能，即日起，提供各人民團體只要登錄系統，可自行列印有團體名稱、團體類型、負責人姓名等基本資訊，當屆有效任期內的負責人當選證明書。

此外，為利社會大眾或機關單位雙重檢核，除證明書印有內政部浮水印防偽外，特別在證明書旁印有QR code，供掃描連結到內政部官網方便查詢人民團體相關立案資訊，以確認證明書資訊的正確性。

內政部

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