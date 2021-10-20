更便民 內政部：團體負責人證明書可自行列印
內政部今天表示，自10月18日起，全國性人民團體只要登錄「全國性人民團體資訊管理系統」後，可自行下載列印負責人當選證明書，不需等待主管機關核發往返耗時，大幅提升團體作業效能。
內政部表示，以往各團體在申辦各項業務時，常須向主管機關申請具有效任期內的當選證明書，期間公文往返耗時，為擴大便民服務的效能，即日起，提供各人民團體只要登錄系統，可自行列印有團體名稱、團體類型、負責人姓名等基本資訊，當屆有效任期內的負責人當選證明書。
此外，為利社會大眾或機關單位雙重檢核，除證明書印有內政部浮水印防偽外，特別在證明書旁印有QR code，供掃描連結到內政部官網方便查詢人民團體相關立案資訊，以確認證明書資訊的正確性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言