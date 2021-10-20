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翁章梁縣市長民調躍升第3名 轉型農工大縣受肯定

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁全國縣市長民調，從去年第9名躍升到第三名，是民進黨唯一進步縣市長，民進黨議員兼縣黨部主委林秀琴(左)上午質詢祝賀翁章梁(右)。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁全國縣市長民調，從去年第9名躍升到第三名，是民進黨唯一進步縣市長，民進黨議員兼縣黨部主委林秀琴(左)上午質詢祝賀翁章梁(右)。 記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁天下雜誌全國縣市長民調，從去年第9名躍升到第三名，是民進黨唯一進步縣市長，民進黨議員兼縣黨部主委林秀琴、議員羅士洋，以及國民黨議員林于玲、王啟澧上午質詢，都祝賀翁章梁；翁說，「謝謝大家肯定，責任加重，我的解讀是轉型農工大縣願景方向正確，受鄉親肯定，我會繼續堅定向前走！」

林秀琴質詢說，翁章梁民調進步到全國第三名，替縣長高興，讓鄉親感到與有榮焉，她問翁，「是否要再努力拚全國第一名？」議員羅士洋也肯定翁施政成績表現好，受鄉親及議員肯定。

林于玲說，施政要不分黨派，派系不長久；王啟澧先祝賀說，縣長民調成績進步到全國第三名，明年競選連任恐無對手，接著話鋒一轉說，嘉縣體質差，遠見雜誌調查，嘉縣教育、環保、生活品質、社福等施政競爭力指標，全國排名倒數。

翁章梁說，感謝大家肯定，民調高高低低，對全國第三排名，他的解讀是上任提出轉型農工大縣願景，方向正確，受縣民肯定，會繼續堅定向前走！」肯定越多，責任越大，對遠見評比多項競爭力指標成績不佳，他說，這是報中央施政數字硬指標，是總體檢，要求相關主管檢討。

他強調，施政兼顧發展及改善鄉親生活品質，行政院長蘇貞昌宣布科園區落腳台糖太保農場，農工大縣發展將更完整，產業將進入世界科技鏈，嘉義子弟將有更多選擇，回家鄉就業。

嘉義縣長翁章梁全國縣市長民調，從去年第9名躍升到第三名，國民黨議員林于玲(右)上午質詢祝賀翁章梁(左)。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁全國縣市長民調，從去年第9名躍升到第三名，國民黨議員林于玲(右)上午質詢祝賀翁章梁(左)。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁全國縣市長民調，從去年第9名躍升到第三名，國民黨議員王啟澧(右)質詢祝賀翁章梁(左)。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁全國縣市長民調，從去年第9名躍升到第三名，國民黨議員王啟澧(右)質詢祝賀翁章梁(左)。 記者魯永明／翻攝

翁章梁 民調 天下雜誌

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