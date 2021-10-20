快訊

虎豹潭救溺超過90小時…上午尋獲陳姓少女 劉姓女童仍失蹤

MLB／紅襪押先發救援失敗 太空人單局7分扳平系列賽

陳時中選桃園市長？鄭文燦：基本上都是報派

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示目前外傳人選版本很多，但可能人選要等黨中央全代會提名條例制定才有可能慢慢浮現。記者陳俊智/攝影
桃園市長鄭文燦表示目前外傳人選版本很多，但可能人選要等黨中央全代會提名條例制定才有可能慢慢浮現。記者陳俊智/攝影

民進黨2022縣市長提名條例未出爐，外傳黨中央有意用徵召方式決定六都人選，衛福部長陳時中可能參選桃園市；桃園市長鄭文燦表示，沒有跟陳討論過選舉的事，而選舉消息常常是一天好幾個人選，目前所謂可能人選，基本上都是報派，比較明確的人選應該要等全代會提名條例制定才會慢慢浮現。

鄭文燦表示，陳時中是專心在防疫和疫苗接種，也希望逐階段解封，能讓經濟與社會恢復正常運作，生活回到日常，然而目前還有幾個門檻要過，包括疫苗的2劑接種、國境管制等，部長目前都在做這些工作。

鄭文燦說，關於下一屆桃園市長民進黨人選，等全代會提名條例制定以後，可能的人選會慢慢浮現，不管是具有民意基礎的人選，或者能力傑出的政務官，自己基本上抱持開放態度，沒有口袋名單，而提名規則，尊重黨的決定。

他也說，雙北和桃園是北台灣人口最密集的3個直轄市，民進黨會做非常審慎的規劃，推出最好的人選。

桃園 民進黨 鄭文燦

延伸閱讀

影／疫苗採購文件 陳時中：考慮可公開部分內容

媒體追問參選桃園市長？ 陳時中：現正值疫情期間

北市新冠疫苗施打量能低 陳時中：若有困難中央可協助

民進黨2022縣市長人選啟動徵詢 傳台北林佳龍、桃園陳時中

相關新聞

國際影音平台日流量未破5千 李永得：不滿意但應給時間

國際影音串流平台Taiwan + 8月30日上路，迄今平台日均瀏覽人數是一天4702人次。文化部長李永得今天赴立院進行業...

「反滲透法」訂立近兩年 至今沒「辦」到任何人

蔡政府在去年總統大選前以中共滲透台灣嚴重為由，快速訂定「反滲透法」，但國安局長陳明通上午在立法院證實，此法通過兩年來沒有...

陳玉珍指蘇巧慧「緹縈救父」 雙方爆發口角

新冠肺炎疫情平穩，中央流行疫情指揮加速新冠疫苗施打。立法院社會福利及衛生環境委員會今召開「新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組第...

傳被徵詢參選2022台北市長 林佳龍：目前無規劃

民進黨「二○二二縣市長提名條例」遲未出爐，但目前已傳出黨中央有意以徵召方式決定六都參選人，且目前相關黨內幹部已經展開徵詢...

傳黨內探詢參選北市長 林佳龍：目前無選舉規劃

媒體報導，最近有民進黨內幹部向前交通部長林佳龍探詢是否可能參選台北市長。林佳龍辦公室今天指出，關於2022年選舉，林佳龍...

影／還罹難者公道！藍營赴監院告發陳其邁：別甩鍋

高雄城中城大火奪走46條人命，立法院國民黨團上午前往監察院，告發陳其邁，要求監院調查此案。國民黨團總召費鴻泰指出，高雄市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。