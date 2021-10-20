陳時中選桃園市長？鄭文燦：基本上都是報派

民進黨2022縣市長提名條例未出爐，外傳黨中央有意用徵召方式決定六都人選，衛福部長陳時中可能參選桃園市；桃園市長鄭文燦表示，沒有跟陳討論過選舉的事，而選舉消息常常是一天好幾個人選，目前所謂可能人選，基本上都是報派，比較明確的人選應該要等全代會提名條例制定才會慢慢浮現。

鄭文燦表示，陳時中是專心在防疫和疫苗接種，也希望逐階段解封，能讓經濟與社會恢復正常運作，生活回到日常，然而目前還有幾個門檻要過，包括疫苗的2劑接種、國境管制等，部長目前都在做這些工作。

鄭文燦說，關於下一屆桃園市長民進黨人選，等全代會提名條例制定以後，可能的人選會慢慢浮現，不管是具有民意基礎的人選，或者能力傑出的政務官，自己基本上抱持開放態度，沒有口袋名單，而提名規則，尊重黨的決定。

他也說，雙北和桃園是北台灣人口最密集的3個直轄市，民進黨會做非常審慎的規劃，推出最好的人選。