陳時中選桃園市長？鄭文燦：基本上都是報派
民進黨2022縣市長提名條例未出爐，外傳黨中央有意用徵召方式決定六都人選，衛福部長陳時中可能參選桃園市；桃園市長鄭文燦表示，沒有跟陳討論過選舉的事，而選舉消息常常是一天好幾個人選，目前所謂可能人選，基本上都是報派，比較明確的人選應該要等全代會提名條例制定才會慢慢浮現。
鄭文燦表示，陳時中是專心在防疫和疫苗接種，也希望逐階段解封，能讓經濟與社會恢復正常運作，生活回到日常，然而目前還有幾個門檻要過，包括疫苗的2劑接種、國境管制等，部長目前都在做這些工作。
鄭文燦說，關於下一屆桃園市長民進黨人選，等全代會提名條例制定以後，可能的人選會慢慢浮現，不管是具有民意基礎的人選，或者能力傑出的政務官，自己基本上抱持開放態度，沒有口袋名單，而提名規則，尊重黨的決定。
他也說，雙北和桃園是北台灣人口最密集的3個直轄市，民進黨會做非常審慎的規劃，推出最好的人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言