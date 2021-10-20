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媒體追問參選桃園市長？ 陳時中：現正值疫情期間

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
對於參選桃園市市長，陳時中說，這是有傳言，但現在正值疫情期間。記者沈能元／攝影
對於參選桃園市市長，陳時中說，這是有傳言，但現在正值疫情期間。記者沈能元／攝影

新冠肺炎疫情平穩，大家關注明年縣市首長選舉，昨傳出民進黨幹部有意徵詢衛福部部長陳時中參選桃園市市長意願。陳時中今至立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪表示，這是有傳言。媒體繼續追問，是否有意願，陳時中說，現在正值疫情期間。

至於，昨於中央流行疫情指揮中心記者會，有媒體提問，民眾拿「大陸」接種證明更換小黃卡進行登錄，指揮中心會要求收回嗎？主持記者會的副指揮官陳宗彥回應說，「你說有從中國回來的民眾，是不是？因為你講大陸我實在不知道是哪個國家。」

對此，外界關心陳時中看法，陳時中說，「大陸」是指中國沒有錯，但要如何說明，每個人有他的觀點，這部分需由陳宗彥回應。

關於指揮中心是否要追回小黃卡，陳時中說，不清楚要追回的情形，基本上是會幫忙註記，以登記有施打疫苗的事實，但若要使用於相關證明，還是需要原始證明才可以有效。

陳時中 疫情 記者會

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