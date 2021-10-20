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華視總經理「幽靈國」惹議立委要求處理 李永得：尊重

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
立委林奕華今天上午在立院以此質詢文化部長李永得，認為根據公廣集團準則，成員不能在社群網站上顯示政治偏好、影響公信力與專業。記者陳宛茜／攝影
立委林奕華今天上午在立院以此質詢文化部長李永得，認為根據公廣集團準則，成員不能在社群網站上顯示政治偏好、影響公信力與專業。記者陳宛茜／攝影

10月10日國慶當天，華視總經理莊豐嘉以「為幽靈國慶生」為題在臉書發文，引發批評。立委林奕華今天上午在立院以此為題質詢文化部長李永得，認為根據公廣集團準則，成員不能在社群網站上顯示政治偏好、影響公信力與專業，文化部身為公廣集團主管機關應該有所處理。李永得則表示，政府必須尊重公廣集團的公共性與獨立性，不能干預媒體。

華視屬公廣集團。林奕華指出，根據財團法人公共電視文化基金會節目製播準則，成員不能在社群網站上顯示政治偏好；「公視基金會同仁必須了解，即使個人言行與公視基金會無直接關聯，但仍會隨時並自然而然地與公視基金會品牌產生連結，因此必須謹慎思考個人於社群網站之言行是否得宜，以及對公視基金會可能造成的影響。 」

林奕華指出，華視日前播出一則新聞報導，指出大安區一間中華餐廳是「外國餐廳」，引來選民抗議。依此原則，故宮展的也是外國寶物。她希望華視「回到自己的位置上」，做自己應該做的事情，否則中間選民也會離開。

李永得則說，政府不能干涉媒體。若員工違反規範，基金會應該自己處理，政府不能干預媒體，「公廣集團之所以成為公廣集團，就是因為獨立自主。」他會請基金會了解狀況，由基金會自己處理。

公廣集團 華視 公視

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