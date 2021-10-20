國民黨以大欺陳柏惟？孫大千：賴清德先搞清楚4件事

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案周六投票，繼蔡總統後，副總統賴清德也表態聲援陳柏惟，批國民黨「以大欺小、羞辱詆毀，不是台灣人對待年輕世代的態度」。前立委孫大千今在臉書反擊，陳被罷是因陳沒賴說的「在國會殿堂中專業問政」。

孫大千表示，賴清德力挺陳前必須先搞清楚的幾件事情：第一，陳柏惟罷免案並非國民黨發起和主導，國民黨角色和民進黨在罷韓案中角色一樣；第二，台中立委第二選區選民會罷免陳，就是因陳並沒有做到賴所說的「在國會殿堂中專業問政」。

第三，孫大千說，台灣民眾絕對可以包容陳柏惟在成長過程中的跌跌撞撞，但是不能夠接受的是他在面對質疑的時候，選擇用說謊鬼扯的方式來推卸責任。

第四，孫大千表示，一個人的出身好壞高低並不能作為他日後表現不佳，不學無術的托辭和藉口，有許多出身不好的「艱苦囝仔」憑藉著自己的努力和學習，一樣可以成為非常優秀的國會議員。