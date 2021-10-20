【專家之眼】促轉條例是民進黨的政治提款機？

就在短短一個多月前，促轉會提出了「中正紀念堂轉型方案」，看似不了了之，最近民進黨團立委蔡易餘等人又提案廢止「中正紀念堂管理處組織法」，引發質疑，是不是又為了選舉考量，刻意炒作話題。

其實，早在106年9月，姚文智就曾提案廢止「中正堂組織法」，卻被退回程序委員會，連一讀都沒有通過。民進黨已經全面執政，如果他們真有心推動，大可動用表決，但姚的提案被退至今已超過五年，才由蔡捲土重來。這次會再度被退，重演雷聲大雨點小的戲碼？還是動員強勢過關？答案揭曉的那一天，就知道他們到底是玩假的還是玩真的了。

相形之下，扁政府時期倒是玩真的，還玩很大。當年他們只憑著爭議極大的《二二八事件責任歸屬研究報告》，認定蔣介石為元凶，就火速廢止了中正堂組織法，改成立台灣民主紀念館。不僅立論薄弱，做法也粗暴。

反觀蔡政府，制定了促轉條例，儘管內容也很有問題，至少於法有據。再加上民進黨立委占絕對多數，要蠻幹到底，比扁政府容易太多了。但迄今卻只有禁止中正堂販售老蔣商品、播放《總統蔣公紀念歌》，其他就是在開會、討論、提案的迴路裡一再打轉，始終只聽樓梯響，不見人下來。

去蔣化的所謂於法有據，實為促轉條例規定的「清除威權象徵」。根據報導，蔡的提案指出，中正紀念堂是為紀念蔣中正而設立，而蔣家政權以殖民者之姿入侵台灣，並實施高壓獨裁，除了引發228事件屠殺台灣人民，更引發白色恐怖踐踏人權。如果說，蔣公紀念歌裡的老蔣是聖人，那麼這個提案裡的老蔣就是惡魔了。

倘使歌功頌德是荒唐的造神運動，那又憑什麼叫人相信他是惡魔呢？何況主張「蔣家政權以殖民者之姿入侵台灣」，就是為了抹黑老蔣而歪曲史實。民國34年10月25日台灣民眾歡天喜地慶祝光復、回歸祖國，至今仍有照片、報導為證，而且還有很多經歷台灣光復的前輩們在世，豈可睜眼說瞎話？

蔡總統的國慶發言，既不講武昌起義，更不提國父孫中山，她只看到72年來的中華民國在台灣。有人說，如此一來，中華民國台灣的國父，豈不就是蔣中正？因為他收復了台灣，又把國民政府遷到台灣，台灣因而受到保護，免於受到共產黨的赤化。光是這點，就值得紀念了，何況他在台灣實施的土地改革，還是舉世罕見的成功德政。

台灣自詡為民主聖地，至今卻仍無法以冷靜客觀的角度，把歷史人物當「人」來看待，這種非黑即白的簡單思考，很容易流於民粹、情緒化，給民主蒙上陰影。蔣介石的人格持質或許不討人喜歡，但他對台灣的貢獻，也不應隨意抹殺。

去蔣化，也等於去台灣化，因為他在台灣歷史扮演了重要的角色，早已成了台灣文化的一部份。《文化基本法》開宗明義即強調「落實多元文化，促進文化多樣發展」，如果把已成為台灣文化元素的「威權」以轉型正義的理由消滅，是否形同以政治干預文化，違反了《文化基本法》的精神？舉個例子，總統府的建築本身就有非常強烈的威權象徵，為了轉型正義，是不是應該把它改建或拆除？

以政治干預文化，損失的終究是台灣自己。孩子們不認識岳飛、孫中山，已經是教科書去中國化造成文化斷層的警訊。中正堂禁售老蔣商品，看起來彷彿無關痛癢，實際上已直接而立即打擊了文創業與觀光業。那些批判老蔣、從而粗暴地進行去蔣化的人，難道不是以暴易暴，複製心目中暴君的行為？