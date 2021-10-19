影／許淑華披藍袍選南投縣長 四大政見曝光

國民黨南投縣長初選民調，由立委許淑華勝出。許淑華隨後提出政見主軸，將以林明溱的觀光首都為基礎，打造南投為「低碳城市」，後疫情時代來臨，更要加強農業、觀光及交通三大核心建設，並解決垃圾去化問題，讓南投成為宜居城市。

許淑華說，她和馬文君委員及宋懷琳市長參政至少20年，三人都對南投縣提出許多政見看法，有的相同、也有差異，未來她會積極向兩人請益，兩人也是督促她前進的最大動力，會讓大家看到團結的國民黨，互相合作。

許淑華也提出對南投縣發展構思，她說，7年前林明溱縣長競選政見為觀光首都，林明溱相當瞭解南投縣的特色，並加以行銷，創造新的觀光景點和人潮。但這幾年中央在民進黨執政下，觀光政策績效不彰，陸客不來、國外遊客也不如預期，這兩年因為疫情，對南投觀光產業衝擊重大。

後疫情時代南投縣觀光更要做好準備，她將接續將南投由觀光首都發展為低碳城市，加強農業、觀光及交通三大核心建設，作為13鄉鎮市發展特色，另外，也要解決迫切的垃圾去化問題，她將會制訂詳細政策白皮書向鄉親說明。在政治面上，將和縣黨部及黨內同志展開鄉鎮市長人選整合，明年五合一選舉每個職務都會找到合適人選完成備戰。

馬文君說，她和許淑華的共同目標，都是希望南投變的更好，她恭喜、祝福許淑華，未來她也將在立法委員崗位上，繼續為鄉親發聲，為南投爭取更多資源。