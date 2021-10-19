全台首長施政滿意度調查 花蓮徐榛蔚排名躍升全國第4
天下雜誌公布「2021縣市長施政滿意度調查」，花蓮縣長徐榛蔚高分摘下全國第4名，排名比去年進步2名，和第二、第三名的嘉義市及嘉義縣，成績相當接近，徐榛蔚感謝鄉親支持及縣府團隊努力，會持續推動縣政，打造「慢.精品」花蓮的美好願景。
天下雜誌調查在疫情衝擊下，以經濟力、施政力、環境力、文教力和社福力5大指標，哪一個面向影響居民對所居住縣市長的滿意度？進而了解22位縣市長的治理表現。
調查結果今天公布，徐榛蔚獲得79.9分，排名從去年的第6名提升到第4名，與第二名嘉義市長黃敏惠的80.8分、第三名嘉義縣長翁章梁的80分，差距相當細微。
徐榛蔚以「國際智慧城市、觀光友善花蓮」為施政根基，儘管連兩年疫情嚴峻，她率領縣府超前布署防疫，也力拼教育醫療、有機農業，施政滿意度逆勢成長。
花蓮縣政府表示，每一次的獲獎從不沾沾自喜，也不會止步於前，而是努力檢討不足之處、虛心接受鄉親各界指教，會吸取各縣市經驗，不斷調整、往前邁進。
天下雜誌「縣市長施政滿意度調查」搭配「幸福城市大調查」，透過1萬4844位民眾和近600位專家觀察，結合90%民意調查與10%專家評比，計算分數。
民調採電話訪問方式，共採計6道題目，其中，整體施政滿意度該題占比35%，其餘經濟、環境、施政、文教、社福五大面向各一題共占55%。專家評比為針對各縣市在地專家發放問卷，其中，整體施政滿意度該題佔比5%，其餘題項共5%。本次專家問卷調查進行期間為7月26日至9月10日，22縣市共計完成600分問卷調查。
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