快訊

暖男變渣男？金宣虎「前女友身分若曝光」 形象恐重挫

第12輪三款疫苗179.6萬人完成預約 BNT預約率達7成

查東洋很積極高端卻冷處理？ 立委要求檢調以同標準調查

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿。圖／張其祿辦公室提供
民眾黨立委張其祿。圖／張其祿辦公室提供

調查局近日大動作調查東洋內線交易，引發立委質疑，主管機關似乎只查東洋不查高端，應檢調要求才被動提供高端資料，有護航之嫌，金管會主委黃天牧則強櫃買中心已提供5次資料給檢調。對此民眾黨立委張其祿今表示，相較檢調大規模搜索東洋公司時，已朝違反《證交法》內線交易偵辦，檢調及金管會對於「高端已送5次檢調」的態度卻異常冷處理，金管會及檢調應以相同標準調查辦理。

張其祿指出，雖然先前蔡英文總統公開說明並無政務官炒股行為，但櫃買中心已明確表示「5次重大交易異常，已送5次資料給檢調」代表根本就有異常，應更注意政務官之外的相關關係人是否有介入炒股之可能。

張其祿表示，蔡政府在「國產疫苗安全把關」及「疫苗研發結果」尚未完成的情形下，即大力鼓吹特定疫苗研發公司的疫苗將於特定期間就可提供施打，並進行政府採購，「不就有鼓勵非特定大眾投資該公司的行為出現嗎？」而後續高端疫發布數項消息後被證實不實，過程確實也導致股價劇烈浮動。

張其祿委員呼籲，金管會及櫃買中心務必與檢調合作，應以「東洋案」相同標準，釐清及調查今年年中疫苗荒時「高端疫苗股價異常羅生門」，並應透過這一連串事件重新盤點及檢討，改進各重大訊息發布、內線交易的法規及監管機制，「勿讓國家危機及道德風險，成為有心人事套利及擾亂投資市場之利用工具！」

高端疫苗 內線交易 炒股

延伸閱讀

蔡政府兩岸政策評價下跌 民眾黨：「芒果乾」沒那麼好賣

城中城大火民眾黨要蘇揆專案報告 批陳其邁不要做秀

國債鐘近6兆人均負債25萬 民眾黨：蔡政府不要一味舉債

民眾黨高市主委張其祿：追查城中城歷年消防檢查

相關新聞

玩真的！ 朱立倫復設駐美代表處 藍營口譯哥銜命籌備

國民黨主席朱立倫競選時承諾，上任後立即成立華府駐美代表處籌備處，推動國民黨駐美代表處復設。晚間國民黨發布最新人事，淡江大...

民進黨2022縣市長人選啟動徵詢 傳台北林佳龍、桃園陳時中

民進黨「2022縣市長提名條例」遲遲未出爐，但目前已傳出黨中央有意讓六都參選人藉由徵召決定，且目前已經展開徵詢動作。據了...

全台首長施政滿意度調查 花蓮徐榛蔚排名躍升全國第4

天下雜誌公布「2021縣市長施政滿意度調查」，花蓮縣長徐榛蔚高分摘下全國第4名，排名比去年進步2名，和第二、第三名的嘉義...

查東洋很積極高端卻冷處理？ 立委要求檢調以同標準調查

調查局近日大動作調查東洋內線交易，引發立委質疑，主管機關似乎只查東洋不查高端，應檢調要求才被動提供高端資料，有護航之嫌，...

哈佛將設台北學院 AIT：期待更多這樣的合作

美國在台協會（AIT）表示，很高興哈佛大學將與台灣大學合作成立「哈佛台北學院」，期待更多這樣的合作。

葉毓蘭拿李應元病痛嘲諷謝志偉 民進黨：泯滅人性

我國駐泰國前代表李應元因病在台大醫院治療，近日政壇不分藍綠都為他集氣。不過昨天國民黨立委葉毓蘭質詢外交部長吳釗燮時，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。