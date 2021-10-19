查東洋很積極高端卻冷處理？ 立委要求檢調以同標準調查

調查局近日大動作調查東洋內線交易，引發立委質疑，主管機關似乎只查東洋不查高端，應檢調要求才被動提供高端資料，有護航之嫌，金管會主委黃天牧則強櫃買中心已提供5次資料給檢調。對此民眾黨立委張其祿今表示，相較檢調大規模搜索東洋公司時，已朝違反《證交法》內線交易偵辦，檢調及金管會對於「高端已送5次檢調」的態度卻異常冷處理，金管會及檢調應以相同標準調查辦理。

張其祿指出，雖然先前蔡英文總統公開說明並無政務官炒股行為，但櫃買中心已明確表示「5次重大交易異常，已送5次資料給檢調」代表根本就有異常，應更注意政務官之外的相關關係人是否有介入炒股之可能。

張其祿表示，蔡政府在「國產疫苗安全把關」及「疫苗研發結果」尚未完成的情形下，即大力鼓吹特定疫苗研發公司的疫苗將於特定期間就可提供施打，並進行政府採購，「不就有鼓勵非特定大眾投資該公司的行為出現嗎？」而後續高端疫發布數項消息後被證實不實，過程確實也導致股價劇烈浮動。

張其祿委員呼籲，金管會及櫃買中心務必與檢調合作，應以「東洋案」相同標準，釐清及調查今年年中疫苗荒時「高端疫苗股價異常羅生門」，並應透過這一連串事件重新盤點及檢討，改進各重大訊息發布、內線交易的法規及監管機制，「勿讓國家危機及道德風險，成為有心人事套利及擾亂投資市場之利用工具！」