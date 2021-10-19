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綠委洗臉勞動部長 「數字摸不熟可有什麼作為？」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委江永昌(右)今於立院質詢勞動部長許銘春(左)勞保基金議題。圖／取自國會頻道
民進黨立委江永昌(右)今於立院質詢勞動部長許銘春(左)勞保基金議題。圖／取自國會頻道

民進黨立委江永昌今於立院質詢勞動部長許銘春勞保基金議題，江永昌問，現有制度下，勞保基金收入跟支出差距何時會達1千億、5千億元？不過許銘春未回答出來，令江永昌直言，「如果連數字都沒有摸得很熟，不知道可以有什麼作為？」

江永昌先詢問許銘春，勞保基金哪一年起入不敷出？許銘春回應2017年。江永昌再問，何時收入跟支出差距會超過1千億元？許銘春則說，每3年會精算一次，但未回答出明確答案。

對於許銘春無法回應具體時間，江永昌說，勞保基金何時會差距到1千億元以上，部長竟答不出來，不太相信明年政院版的《勞保條例》有辦法進到立院審查，得到解決辦法；許銘春則回應，沒有說過明年要進到立院，還在討論中，勞保年金改革茲事體大，要蒐集各界意見。

江永昌表示，起碼現有制度下，哪一年的收入差距會達1千億元，要能夠回答出來，因為許銘春自己去年說過，行政院每年撥補200億元給勞保年金不夠，應該要逐年增加到1千億元，這讓外界誤解，以為勞保基金缺口達1千億元。

江永昌提到，用最大的推算方式，即便政府每年撥補1千億元挹注勞保基金，什麼方法都用盡，也只能撐到2049年，討論就是希望找到解方，江永昌更批評許銘春，「如果連數字都沒有摸得很熟，不知道可以有什麼作為？」

許銘春 勞保年金 行政院

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