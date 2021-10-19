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賣DeepfakeA片違法 律師：現行制度難保護被害人

批換臉事件 柯文哲轟鋪天蓋地假訊息已是民主暗瘡

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天在臉書表示，現在的台灣，眼見也不一定為憑，打擊假新聞、假消息，是每一個人的責任。「假新聞、假訊息正在傷害台灣的民主。」圖／引用自柯文哲臉書
台北市長柯文哲今天在臉書表示，現在的台灣，眼見也不一定為憑，打擊假新聞、假消息，是每一個人的責任。「假新聞、假訊息正在傷害台灣的民主。」圖／引用自柯文哲臉書

網紅小玉涉嫌去年7月起，接受網友匯款客製化台灣知名女網紅、模特、政治人物換臉A片，許多人受害，蔡英文總統昨天晚上在臉書呼籲大家正視「科技造假」問題，台北市長柯文哲今天也在臉書表示，英文俗諺To see is to believe，但現在的台灣，眼見也不一定為憑，打擊假新聞、假消息，是每一個人的責任。「假新聞、假訊息正在傷害台灣的民主。」

柯文哲說，無論男性、女性，不要躲在螢幕後面竄改、造假、出征；有權力者更不應縱容keyboard warriors、haters，甚至網軍用變造的假訊息，紊亂人民的認知與生活。這些鋪天蓋地的假訊息，早已是台灣民主的暗瘡。

柯說，昨天晚上蔡總統在臉書上呼籲大家正視「科技造假」的問題，起因是網紅小玉竟然使用Deepfake軟體，製作換臉不雅影片，還在網路上販賣牟利。身為一個網路紅人，享受著科技帶來的便利與紅利，卻不知節制，反而用科技拿來傷害他人，這種行為應該被譴責。

柯也向所有勇敢站出來的受害女性，表達敬意，「妳們用切身之痛喚醒世人對假新聞、假訊息的重視與反思」。

柯文哲說，一個重視是非曲直的社會，一個鼓勵追求真相、實事求是的文化，才能建立真正的正義，才能邁向真正的民主社會。

柯表示，今日的旁觀者，明日可能就是受害者。人民也要有自覺，要培養思辨的能力，任何來路不明的訊息不要輕易相信或轉發，要增加對媒體與網路訊息的識讀能力。

柯文哲說，在維護言論自由的前提下，政府也要積極從法制面補強，讓法律規範明確化、責任合理化，還給人民更乾淨的網路環境。政府與人民一起正視這個問題，公眾利益才能獲得保障。

假訊息 柯文哲 網紅

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