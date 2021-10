批換臉事件 柯文哲轟鋪天蓋地假訊息已是民主暗瘡

網紅小玉涉嫌去年7月起,接受網友匯款客製化台灣知名女網紅、模特、政治人物換臉A片,許多人受害,蔡英文總統昨天晚上在臉書呼籲大家正視「科技造假」問題,台北市長柯文哲今天也在臉書表示,英文俗諺To see is to believe,但現在的台灣,眼見也不一定為憑,打擊假新聞、假消息,是每一個人的責任。「假新聞、假訊息正在傷害台灣的民主。」

柯文哲說,無論男性、女性,不要躲在螢幕後面竄改、造假、出征;有權力者更不應縱容keyboard warriors、haters,甚至網軍用變造的假訊息,紊亂人民的認知與生活。這些鋪天蓋地的假訊息,早已是台灣民主的暗瘡。

柯說,昨天晚上蔡總統在臉書上呼籲大家正視「科技造假」的問題,起因是網紅小玉竟然使用Deepfake軟體,製作換臉不雅影片,還在網路上販賣牟利。身為一個網路紅人,享受著科技帶來的便利與紅利,卻不知節制,反而用科技拿來傷害他人,這種行為應該被譴責。

柯也向所有勇敢站出來的受害女性,表達敬意,「妳們用切身之痛喚醒世人對假新聞、假訊息的重視與反思」。

柯文哲說,一個重視是非曲直的社會,一個鼓勵追求真相、實事求是的文化,才能建立真正的正義,才能邁向真正的民主社會。

柯表示,今日的旁觀者,明日可能就是受害者。人民也要有自覺,要培養思辨的能力,任何來路不明的訊息不要輕易相信或轉發,要增加對媒體與網路訊息的識讀能力。

柯文哲說,在維護言論自由的前提下,政府也要積極從法制面補強,讓法律規範明確化、責任合理化,還給人民更乾淨的網路環境。政府與人民一起正視這個問題,公眾利益才能獲得保障。