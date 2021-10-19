哈佛將設台北學院 AIT：期待更多這樣的合作

美國在台協會（AIT）表示，很高興哈佛大學將與台灣大學合作成立「哈佛台北學院」，期待更多這樣的合作。

AIT今在臉書發文指出，哈佛大學與台灣大學合作，將於2022年夏天開始，將哈佛的暑期中文課程帶到台北；過去一年多來，美台一直致力於「台美教育倡議」的推動，透過雙邊大學之間的師生交流來鼓勵華語文學習，這也是美台人民關係持續深化的最佳例證之一。

AIT表示，透過這樣的教育倡議計畫，不僅能夠增加台灣和美國大學之間更多交流並促進華語文學習，同時維護學術自由和文化多樣性，「我們期待更多這樣的合作！」

哈佛大學決定自2020年起，中止與北京語文學校合辦16年的暑期華語研習計畫，轉往台灣，改與台大合作，並自2022年起，規劃每年暑期選送學生來台灣研習華語文。