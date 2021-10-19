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葉毓蘭拿李應元病痛嘲諷謝志偉 民進黨：泯滅人性

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨立委葉毓蘭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委葉毓蘭。圖／聯合報系資料照片

我國駐泰國前代表李應元因病在台大醫院治療，近日政壇不分藍綠都為他集氣。不過昨天國民黨立委葉毓蘭質詢外交部長吳釗燮時，表示應該派出醫療專機到德國接送駐德大使謝志偉，以免他「邊舉國旗邊吐血」成為「另一個李應元」。相關談話引發民進黨眾怒，民進黨今天發聲明強烈譴責，要求葉毓蘭道歉。

民進黨發言人簡舒培今天表示，葉毓蘭用李應元的健康狀況，來對謝志偉進行政治嘲諷，一方面拿別人的病痛來開玩笑，另方面又詛咒他人健康，可說是完全喪失了最基本的人性，民進黨予以強烈譴責這樣的惡念，並要求葉毓蘭立即向當事人道歉。

簡舒培表示，今年8月李應元因病請辭返台，目前正對抗病魔當中，而就在大家為李應元祈禱祝福，希望早日康復的同時，葉毓蘭竟拿人的健康作為政治嘲諷，簡直已到泯滅人性的程度，這樣低劣的質詢水準，實在令人搖頭。「呼籲黨主席朱立倫，不要再亂鬥了，難道國民黨為了亂鬥，連一絲人性都沒有嗎？」

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